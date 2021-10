Aunque ya hace meses que hemos podido disfrutar de algunos photocalls que nos han devuelto la esperanza, después de más de un año y medio de ausencia de brillo, por culpa de la pandemia de la COVID-19, la celebración de los Elle Style Awards en Sevilla ha sido sin duda alguna un auténtico derroche de glamour y brillo como no recordábamos desde hace años. El acto engalanó el edificio de la Capitanía General y no era cualquier cosa. Ubicado en la Plaza de España, el elegante edificio diseñado Aníbal González de estilo historicista se convertía así en el contexto ideal para una noche de lujo y encanto en el que los rostros conocidos de primer nombre, nacionales e internacionales han convertido a la capital hispalense en el epicentro del estilo mundial.

De la mano del derroche de invitados, el estilo de los mismos ha marcado la pauta en una auténtica noche de etiqueta. La lista de VIPs, de hecho, ha sido interminable: Marta Sánchez, Eugenia Martínez de Irujo, Aitana, Nieves Ávarez, Ana Mena, Sara Carbonero, Mar Saura, Eva González y Cayetano Rivera, Ester Expósito, Victoria Federica, Rita Ora o la mismísima Sharon Stone, entre otros, se encargaron de pisar con fuerza estilística la que, hasta el momento, ha sido sin duda la alfombra roja del año.

No hay cabida en este caso para hablar de mejor o peor vestidas porque todo el esfuerzo realizado por los asistentes es bienvenido en este regreso a la vida del glamour. No obstante, más allá de looks tan personales como el de María del Monte con un diseño flamenco de Ángeles Verano, hemos disfrutado del estilazo de asistentes como Victoria Federica, con un vestido de terciopelo azul cobalto firmado por Lorenzo Caprile o Sharon Stone optando por las creaciones ‘Made in Spain’ de la mano de Juana Martín. Una valiente apuesta de original tuxedo negro con pantalón acampana cuajado en paillettes que aplaudimos sin freno.

El diseño autóctono ha sido, sin duda, el rey de la noche y creadores sevillanos como Roberto Diz también se llevaban la palma con originales vestidos como el que lució una de sus musas, Alejandra Osborne, Olivia de Borbón o su gran amiga, la modelo Laura Sánchez con un impactante diseño en color mostaza con cuerpo estructurado con ondas XL en los hombros, combinado con originales cinturón y clutch en color azulón. Como no podía ser de otro modo, los looks obligados no faltaron en la gala, como el de Eugenia Martínez de Irujo de Teresa Helbig , aunque también hubo sorpresas y grandes cambios como el de Belén Rueda que en vez de tirar de su firma de cabecera, Carolina Herrera, en esta ocasión se decantó por un look de Vicky Martín Berrocal, misma firma que vistió la percha de Nieves Álvarez.

Citados los destacados, seguir con los fuegos artificiales es de necesidad obligada, gracias a la originalidad del vestido de Marta Sánchez firmado por Carla Ruiz, Naty Abascal con un imponente vestido rojo con estratégicos volantes desflecados de Jorge Rendondo, la sofisticación de Jaydy Michel con su vestido negro de Tot-Home, firma que también escogió Eva González o la elegancia masculina de Paco León con su smoking de Gucci que puso de manifiesto la necesidad de más firmas españolas que apostaran por lo masculino.

Ya en el interior los premiados recibieron sus galardones. Unas distinciones entre las que hemos querido destacar la de Ester Expósito en la categoría de Actriz Revelación, Aitana premiada como Revolución musical y en el ámbito internacional Rita Ora recogía su estatuilla en la categoría Fashion Artist de manos de Sara Carbonero y Sharon Stone que agradecía su distinción recogiendo personalmente su premio ‘Icono Elle’