Ni Georgina Rodríguez, ni Rosalía ni Paula Echevarría. Ester Expósito es la española del año. No lo decimos nosotros sino las cifras, a menudo incontestables. El 2020 se ha convertido en la consagración en la cima de esta jovencísima actriz de 20 años que hasta hace poco solo soñaba con ser actriz de éxito, pero que ahora está en boca de todos.

26,2 millones de personas en Instagram conforma la legión de seguidores que no la quitan ojo de encima cada día. Es la española más seguida del mundo, un hito que ha conseguido en tiempo récord. Sin embargo, hay cosas que quizás todavía no sepas de ella. Como por ejemplo que su debut en la televisión lo hizo siendo tan solo una niña, anunciando unas pipas de una conocida marca. Antes, había salido junto a su madre, Cecilia, en una promoción publicitaria de agua mineral.

Poco después, con 13 años, recibiría el premio de Teatro de Madrid en la categoría de Mejor Actriz que ya dejaba claro un futuro muy prometedor. Desde niña ha tenido muy claro cuál quería que fuera su día a día. Quien la conoce dice que es muy carismática y que siempre ha tenido las cosas muy claras. Por ejemplo, fue muy elogiado su crítica a la educación en España: «Al sistema educativo no le importa la cultura, no te hablan de la actualidad. Eché mucho en falta eso». Motivo por el cual no le gustaba ir al instituto ya que no se sentía motivada.

Tampoco se siente demasiado a gusto con la fama que carga sobre sus espaldas. Eso de salir a la calle y ser avasallada por los fans no va con ella. Y así se lo confesó a ‘El Confidencial’ en una entrevista: «Ahora sé que a cualquier sitio que vaya la gente me reconoce y, aunque no quieras, te genera algo de tensión. Que por una parte está bien porque significa que reconocen tu trabajo, pero por otro cambia la forma en la que te sientes».

Para quien crea que su vida ha sido un camino de vino y rosas, nada más lejos de la realidad. Ester Expósito ha tenido que lidiar con problemas de ansiedad de los que ella misma ha hablado sin tapujos, que se agravaron durante el confinamiento: «Sufrí mucha ansiedad. Yo de por sí soy una persona con mucha ansiedad, es algo con lo que tengo que vivir todos los días, pero con la pandemia se me disparó», dijo a la revista ‘Semana’.

El impacto que supone su figura no pasa desapercibido para las grandes marcas. Yves Saint-Laurent ya la ha fichado como embajadora de ‘Black Opium’, uno de sus perfumes estrella, que ya ha anunciado en Instagram, donde cada foto que publica bate récords de interacción.

Ester Expósito y el amor

Desde que aterrizase como un ciclón en la pequeña pantalla española con su papel de ‘Carla’, la pija de ‘Élite’, su fama no ha parado de crecer. Su atlético cuerpo y su estilizada silueta la han convertido en una de las chicas más deseadas. Su salto a la popularidad lo dio de la mano de Álvaro Rico, su compañero de reparto en la ficción de adolescentes. Un amor que duró un año y medio pero que se gastó. Tras un tiempo soltera, Ester Expósito volvió a encontrar el amor en los brazos de uno de los jóvenes actores mexicanos más pujantes: Alejandro Speitzer.

La española se ha deshecho en elogios hacia su chico: «Es una de las personas más maravillosas que he conocido en todos los sentidos. Es muy trabajador, talentoso y luego como persona es de lo mejor que he conocido, pero eso me lo guardo para mí».