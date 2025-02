Alerta con tus uñas: el truco de las expertas para repararlas tras hacerte la semipermanente

Cuando nos hacemos las uñas semipermanentes quedan espectaculares. Pero al quitarnos el esmalte, sea porque no las hemos cuidado o no usamos productos de calidad, nuestras manos y uñas están resecas. Entonces es cuando necesitamos repararlas. Hay diversos trucos de expertos que te ayudarán a tenerlas relucientes.

Normalmente, en los meses de temperaturas extremas como en invierno o verano, las uñas estarán con más tendencia a romperse, quebradizas y más secas. De la misma forma que realizamos skincare faciales también lo debemos hacer con las manos y uñas. Pues con el tiempo será más complicado que estén firmes y fuertes para volver a realizar la semipermanente.

Trucos para reparar las uñas tras la semipermanente

Aceite de cutículas

Firmas como You Are The Princess cuentan con gamas especializadas para el cuidado de las manos y dedicadas a hidratar, nutrir y reparar. Entre sus productos clásicos, la ya mencionada crema de manos, en clave ’barbiecore’ que nos alegran el proceso de utilización. Junto a esta, productos más desconocidos, pero igual de imprescindibles, entre los que destaca el aceite de cutículas.

Puede utilizarse también en las uñas y penetra para garantizar que estas no se resequen. Lo idóneo es utilizarlo 2 o 3 veces a lo largo del día, mejor si es tras habernos duchado o al llegar a casa después del trabajo para garantizar que estaremos un tiempo con él puesto y pueda actuar, al permanecer unos minutos sin lavarnos las manos.

Además, propuestas innovadoras como los dedales hidratantes, que funcionan al igual que lo haría una mascarilla para el rostro con ácido hialurónico: basta con aplicarlo y dejarlo actuar un mayor tiempo.

Limas top

Las limas de Vitry cuentan con materiales para que las uñas se repongan de la semipermanente. Cuentan con un modelo fabricado de corindón, un mineral perteneciente al grupo de los óxidos que es el segundo más duro del mundo, después del diamante.

La piedra, inalterable, lavable (teniendo en cuenta la suciedad que puede acumularse debajo de las uñas es muy recomendable tener una lima que se pueda limpiar) y no porosa, permite un cuidado de la uña inigualable. Además, gracias al original y atractivo diseño de su estuche, inspirado en las formas femeninas, se mantiene de pie en el cuarto de baño y puede llevarse en el bolso, la cesta de la playa o la maleta sin que dañe ningún objeto que esté pegado a ella.

Extra de hidratación

Es importante que las uñas estén siempre cortas e hidratadas al igual que las manos, entre los ingredientes que deben estar presentes en los productos que utilicemos: “los aceites de oliva, argán y coco, la manteca de karité y para reforzarlas, fortalecedores con base de calcio”, especifica Ana Aguilar, manicurista de Twenty NLB (Avenida Menéndez Pelayo, 53).

Potente protector

Tanto para antes como para después de realizar el esmalte semipermanente, hay que usar esmaltes de buena calidad, también es esencial para evitar que aparezcan las tan poco deseadas escamas.

“En el momento de tratarlas, debemos pulir con cuidado las uñas con un buffer e insistir en la zona que se vea más dañada, hidratando cutículas y las propias uñas cada día con un buen aceite específicamente indicado. Para las escamadas y abiertas, recomiendo un potente protector que evite que el esmalte salte antes de tiempo, así como un top coat que lo fije. Debemos ser pacientes con aquellos cosméticos para fortalecer y nutrir las uñas con calcio en gel, pues crecen de manera lenta, no más de dos milímetros en un mes, y tenerlas perfectas puede llevarnos un largo tiempo”, según la experta.

Buena alimentación

En Camaleon Cosmetics aconsejan nutrirnos de biotina y queratina, pues son claves en la salud de nuestras uñas y las puedes encontrar en alimentos como huevos, carnes magras, pescado azul o frutos secos.

Otros consejos para reparar y cuidar las uñas

Masajear regularmente las cutículas y uñas con movimientos circulares para que estas crezcan de una manera sana y fuerte

Acudir de vez en cuando a que nos hagan envolturas hidratantes y nutritivas de manos y pies.

Cortar las uñas para favorecer su higiene y ayudar a que crezcan más sanas.

Aplica un pequeño trocito de algodón impregnado en aceite de oliva o aloe vera y déjalo actuar durante 5 minutos para ayudar a repararlas.

Descanso entre manicuras

Si cuando te quites la manicura ves que tus uñas no tienen buena pinta, desde Lola Barcelona recomiendan darles un descanso. Pues la aplicación constante de producto puede alterar su color y textura original.

Lo mejor es que las dejes desnudas, las trates y, una vez que se mejoren, las vuelvas a esmaltar. Ahora bien, si tus manos están en buenas condiciones, no hay ninguna necesidad de parón.