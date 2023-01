Skincare, tu rutina facial de día en cinco pasos con productos low cost

Mercadona se ha convertido en mucho más que una cadena de supermercados. Su propia firma de cosmética y belleza, Deliplus, se ha convertido en tendencia gracias a TikTok tras hacerse viral el lanzamiento de un nuevo kit facial perfecto para convertir nuestra rutina de belleza en la de un auténtico spa de lujo. Bajo el nombre My moment Beauty, este lote está formado por cuatro productos que cumplen con los cinco pasos básicos propios de una skincare para tener una piel sana. Pero no es el único. Otras marcas low cost como The Ordinary, Sence Beauty o Nuxe, entre otros, también se han consagrado en los puestos más altos de las listas de favs de muchos usuarios en la red.

Limpieza

El primer paso para llevar a cabo una buena rutina facial es disponer de un limpiador que sea efectivo y elimine toda la suciedad y restos de maquillaje pero que a su vez, no deje la piel tirante o deshidratada. Ejemplo de ello es el Bubble Oxuyen Mask de Mercadona, fabricado por los laboratorios Rofersam. Su secreto está en la fórmula de oxígeno, acido hialurónico, extracto de Dragon’s Blood y perlita. Cuesta menos de cinco euros.

Asimismo, otra recomendación es el limpiador de Bioderma Sébium H2O, ideal para las pieles mixtas. Su precio es de 8,50 euros.

Exfoliación

Este paso es vital para eliminar impurezas y células muertas, aunque de una forma suave. Los mejores productos low cost para ello son el Purificador Micro-exfoliante Nuxe, un limpiador facial cuyo precio es de 10,05 euros, compuesto por microesferas azules que realizan una exfoliación para que la piel está fresca y luminosa; o el Garnier Skin Active Pure Active Fruit Energy que, por 4,25 euros, ayuda a energizar la piel y limpiar los poros.

Tónico

Uno de los productos perfectos para llevar a cabo este paso y que está arrasando en TikTok es el agua de avena, por 2,98 euros de Mercadona. Se trata de un mist formulado con un alto contenido de avena, un ingrediente utilizado por las mujeres japonesas para cuidar su piel, que proporciona una acción calmante y que, además de poderse utilizar como tónico, sirve para refrescar el maquillaje.

Para pieles mixtas-grasas, una de las mejores opciones es el tónico facial de Pepino Ziaja, un tónico sin alcohol que ayuda a que el poro se afine y cierre. Su precio oscila entre los dos y tres euros.

Hidratación

Para este paso, es importante apostar por cremas con un alto porcentaje de agua, como la Aqua Beelicious de Apivita sin aceite, que está hecha con ingredientes naturales y pensada para hidratar, cerrar los poros y proteger la piel de los radicales libres. Precio 14,78 euros.

Otra opción con un coste más elevado (15,25 euros), es la crema Eucerin Aquaporin Active especial para pieles mixtas que, según su descripción, proporciona una hidratación intensiva durante las 24 horas, dejando la piel suave, flexible y radiante.

Protección

Toda rutina facial debe pasar por una buena protección solar de la piel y el uso de cremas como la Avene Fluido SPF50+ sin perfume y específica para las pieles mixtas cuyo precio es de 11,04 euros o la BB Cream Cien que recientemente Lidl ha sacado al mercado.

La del gigante alemán cuenta con una fórmula especialmente diseñada para cuidar la piel de la cara, cubriendo 6 puntos focales: protege contra los rayos UV gracias a su FPS Nº 15, controla las imperfecciones, limpia la tez, alisa las marcas, disminuye las arrugas e hidrata.