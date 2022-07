Mitos de belleza: Descubre lo que la cosmética NO puede hacer por ti

El paso del tiempo es algo inexorable para todos. Es cierto que son muchos los remedios con los que contamos para luchar contra cuestiones como la celulitis o las arrugas. Sin embargo, no todo lo que se encuentra en el mercado y que promete ser efectivo, realmente ayuda a tener una mejor imagen. Esto significa que hay muchos mitos en torno al cuidado del rostro y del cuerpo y es necesario tener claro cuándo algo funciona y cuándo no.

De la mano de Anna Fuster, skincare coach y fundadora de Two Poles, marca de cosmética honesta, analizamos los mitos en el mundo de la cosmética. Este sector se ha convertido en uno de los más competitivos, lo que ha llevado a algunas marcas a abusar del marketing con falsas promesas de una imagen más atractiva o mejorada, sin tener en cuenta otras cuestiones. En este sentido, desde Two Poles, buscan empoderar al/la consumidor/a, facilitando toda la información posible para que puedan elegir con criterio el producto que mejor va a su piel. Desvelamos los mitos más extendidos en el mundo beauty.

¿Una crema te puede quitar la celulitis? Falso.

La celulitis es un problema que, a menudo, es genético o viene dado por diversos factores de estilo de vida. A este respecto, la especialista comenta: “Siento mucho decirte que, con solo una crema a nivel tópico, poco podremos conseguir”. La celulitis no se puede quitar para siempre, sin embargo, sí se puede mejorar bastante. Los principales factores que pueden mejorar de forma significativa la celulitis son, sobre todo, la dieta y el ejercicio físico, además de algunos tratamientos estéticos con aparatología o lociones para la grasa localizada.

¿Un contorno de ojos puede levantar el párpado? Falso.

El párpado caído y las ojeras son dos de los problemas que Anna más se encuentra en sus asesorías. El párpado caído puede ser por un problema de función del músculo o por exceso de piel. En estos casos, lamentablemente una crema a nivel cosmético poco puede conseguir. De hecho, de ser así, no existiría la blefaroplastia. Un contorno de ojos bien formulado, con ingredientes potentes como un retinoide, puede llegar a mejorar y difuminar las líneas de expresión. Y sobre todo es importante usarlo a diario como preventivo well-aging.

¿La vitamina C puede manchar la piel? La respuesta es NO.

Existe el falso mito de que la vitamina C no debe usarse de día, pero en este caso sería justo al contrario. La vitamina C no solo es despigmentante, sino que además es antioxidante: nos ayuda a defendernos de la radiación ultravioleta y de los radicales libres. Es por esta razón, que se recomienda especialmente usarla en la rutina de día.

¿El acné sale por falta de higiene o limpieza? Falso.

El acné es una patología de la piel causada por una bacteria, la Cutibacterium Acnes. En cualquier caso, una buena limpieza y cuidado de la piel – siempre respetuoso- nos ayudarán a tener una buena rutina cosmética. En muchos casos, cuando el acné ya pasa de ser leve a moderado, es recomendable acudir a un/a dermatólogo/a para que nos administre antibiótico o isotretinoína de forma oral, para acabar con esas bacterias persistentes.

El chocolate provoca acné. Falso.

Después de varios estudios, ahora podemos decir que más que el chocolate, es el azúcar que éste contiene el que podría producir la aparición de granitos. La leche de vaca también podría ser causante o agravante de este problema.