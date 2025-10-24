Aitana conquista México, pero sus medias se llevan todos los comentarios

Aitana Ocaña se convirtió nuevamente en el centro de atención durante la reciente fiesta organizada por Vogue México, un evento de alto perfil que reunió a figuras del mundo de la moda, influencers y artistas. La cantante catalana apostó por un look moderno y sofisticado, combinando una blazer oversize a modo de vestido con medias negras de encaje de Calzedonia y unos stilettos negros de tacón alto. Aunque el conjunto transmitía elegancia y actitud cosmopolita, las medias, ligeramente más grandes de lo habitual, dejaron algunos pliegues visibles en sus piernas, un detalle que ha generado comentarios entre los especialistas en moda y en redes sociales.

La blazer oversize, con cuello redondo y botonadura frontal, aportaba un aire de minimalismo urbano mientras dejaba entrever la sensualidad del encaje de las medias, un contraste que combina modernidad y atrevimiento. Los stilettos negros completaban el conjunto con sofisticación, aportando altura y una silueta estilizada. La elección de este outfit refleja cómo Aitana sabe mezclar piezas de sastrería con elementos más femeninos, aunque esta vez un pequeño detalle, como la talla de las medias, se convirtiera en el foco de atención.

Aitana en un evento de Vogue en México. (Foto: Gtres)

Este evento se produce apenas días después de que la cantante anunciara su esperada gira Cuarto Azul, cuyas entradas en preventa se agotaron en cuestión de horas, confirmando el imparable tirón de la artista en España y Latinoamérica. En redes sociales, Aitana compartió su entusiasmo mostrando su faceta más cercana y auténtica. Se la vio abrazando varios ejemplares de periódicos nacionales que la llevaban en portada, un gesto simbólico que celebra tanto el reconocimiento mediático como el éxito de su gira. «¡Estoy muy feliz, si es que se me ve…! ¡Qué pesada soy, pero es verdad!», escribió la cantante, demostrando su carisma y cercanía con los seguidores.

El nuevo corte de pelo de Aitana

En los últimos días, Aitana ha estrenado un nuevo corte de pelo midi con flequillo recto, que rápidamente se ha convertido en uno de los protagonistas de su imagen pública. La melena, ligeramente más corta que en sus anteriores looks, luce un acabado pulido, brillante y con movimiento natural, aportando frescura y sofisticación a su estilo. El flequillo recto, más espeso que en los últimos años y ligeramente desfilado, enmarca la mirada y aporta un aire parisino y seventies glam que muchas fans buscan replicar. Este corte, con largo a la altura de los hombros, equilibra perfectamente el rostro, combina minimalismo y modernidad, y añade un toque nostálgico setentero sin perder elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AITANA (@aitanax)

En cuanto al color, Aitana mantiene su característico castaño oscuro profundo, luminoso y uniforme, que refuerza la sensación de sofisticación del corte y lo hace ideal para la temporada de otoño. Aunque en ocasiones ha jugado con extensiones para recuperar su larga melena de «ninfa» que la acompañó al inicio de su carrera, con este nuevo estilo demuestra una vez más su capacidad para marcar tendencia, mostrando que cualquier apuesta capilar de la artista se convierte rápidamente en referente de moda y belleza. Las capas ligeras incorporadas en la melena aportan cuerpo, movimiento y versatilidad, haciendo del peinado una elección favorecedora tanto para el día a día como para sus apariciones públicas o sesiones fotográficas, consolidando a Aitana como una figura icónica que sabe combinar elegancia, frescura y estilo contemporáneo.