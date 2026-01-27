Adiós definitivo a la manicura de siempre: estos estilos se quedarán fuera del radar en 2026

Estos son los estilos que se quedarán fuera del radar en 2026, el adiós definitivo a la manicura de siempre. Es hora de saber en todo momento cómo podemos conseguir unas uñas a la última moda en este año que acabamos de empezar. Las tendencias cambian tan rápidamente que nos costará creer en todo lo que tenemos por delante. Sin duda alguna, estaremos ante una situación del todo inesperada que puede darnos alguna que otra sorpresa. Es hora de conocer qué puede pasar en estos días en los que las manos van a cobrar protagonismo.

Esta manicura que tanto nos gusta lucir puede ir viéndose modificada por el paso del tiempo. Las nuevas tendencias pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta. Es importante conocer cada uno de los elementos que puede afectarnos y que, sin duda alguna nos hará estar a la última moda. Tener unas uñas bonitas es algo que nos ayudará a conocer un poco más la forma de lucirnos en estos días en los que cada detalle cuenta.

La manicura de siempre se despide

El mundo de las uñas va cobrando protagonismo poco a poco y lo hace de tal forma que nos va descubriendo lo mejor de un sistema que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Tendremos que enfrentarnos a una tendencia que puede acabar con nuestras esperanzas.

Hay una serie de uñas que ya no se llevan, son más ostentosas de lo que nos imaginaríamos y pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que buscamos algo más práctico. Sin duda alguna este 2026 arranca con la idea de recuperar lo simple en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Estaremos a merced de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Las uñas muy largas tampoco son tendencia, además de no ser cómodas.

El largo de las uñas vuelve a la normalidad, lo vemos en las expertas en moda que no dudan en volver a lucir un tamaño habitual para poder trabajar o hacer los recados del día. Si estábamos sufriendo por la manera de usar estas uñas, podemos recuperarnos con una manicura más sencilla.

Estos son los estilos que se quedarán fuera del radar en 2026

Este tipo de manicura ya no estará a la última en 2026, si tienes pensado hacerte las uñas en breve, será mejor que no optes por un tipo de colores o de detalles que ya no se llevan. Este nuevo año, deberás buscar la manera de lucirte de una forma especial con una manicura diferente.

Los expertos de Manicura24 nos explican las últimas tendencias de este 2026, para elegir entre ellas y no cometer el error de hacernos con tonos equivocados:

Colores inspirados en la naturaleza. Los colores inspirados en la naturaleza aportan equilibrio y armonía a la manicura. Verdes suaves, azules profundos y tonos terrosos evocan paisajes naturales y transmiten calma. Son tonos muy demandados por su versatilidad, ya que funcionan tanto en manicuras lisas como en diseños más elaborados, y encajan a la perfección con acabados tanto mate como glossy. Además, estos colores inspirados en la naturaleza se convierten en la base perfecta para combinarlos con diseños animal print, una de las propuestas que sigue marcando tendencia en manicura. Motivos como leopardo, cebra o snake reinterpretados en tonos verdes, marrones o beige crean manicuras con carácter, equilibradas y muy actuales.

El esmalte rojo es un clásico que nunca pierde fuerza. En 2026, se lleva en versiones intensas, profundas y bien pigmentadas, ideales para manicuras elegantes y atemporales. Es una opción muy solicitada en salones, ya que se adapta a cualquier estación y ocasión, y aporta un toque sofisticado tanto en uñas cortas como largas.

Tonos rosados. Los tonos rosados evolucionan hacia versiones más suaves y naturales, alejándose de los acabados excesivamente brillantes. Rosas empolvados, lechosos o ligeramente cálidos se convierten en una opción perfecta para quienes buscan una manicura femenina, delicada y alineada con la tendencia de uñas actual.

Uñas plateadas. Las uñas plateadas destacan por su carácter moderno y llamativo. En 2026 se llevan especialmente en acabados metalizados, cromados o con efecto espejo, aportando un toque futurista y sofisticado. Son ideales para eventos especiales o para quienes buscan una manicura diferente sin renunciar a la elegancia.

Pasteles renovados. Los tonos pastel se actualizan con matices más suaves y refinados. Colores como el rosa empolvado, el verde menta o el coral suave se convierten en grandes aliados para manicuras luminosas y delicadas. Funcionan muy bien en primavera y verano, pero también como base para diseños sutiles durante todo el año.

Micro nail art. El micro nail art se centra en detalles minuciosos y delicados que transforman cualquier manicura en una obra de arte sutil. Líneas finas, puntos estratégicos, mini símbolos o pequeños dibujos sencillos permiten personalizar la uña sin sobrecargarla, logrando un estilo elegante, moderno y muy versátil. Este tipo de diseño funciona tanto en uñas cortas como largas y es ideal para quienes buscan una manicura discreta pero con personalidad.