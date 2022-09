El abrigo de Zara de lana de color crudo que es un auténtico arte de la moda

Sencillo, cómodo y en color blanco. Así es el abrigo de Zara de lana que debes tener en esta nueva temporada. porque pronto vendrá el frío y vas a estar sin la prenda de moda que enamora.

Escoge tu talla y conoce todas las características de este abrigo que es ideal para tus salidas nocturnas y eventos durante el día.

Cómo es el abrigo de Zara de lana

Hablamos de un abrigo recto, estrecho, confeccionado con tejido en mezcla de lana. Lleva el cuello solapa y manga larga. Mientras que sus bolsillos son con solapa en delantero. Para más señas, lleva forro interior combinado a tono y se cierra de manera frontal con botones.

Con qué materiales se confecciona

Desde Zara informan que trabajan con proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos.

Para que las prendas duren más, recomiendan mantener limpias chaquetas y abrigos con sólo ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. En este caso, el abrigo en crudo no debe lavarse, no usar lejía / blanqueador, debe plancharse máximo 110ºC, en limpieza en seco solo esencias minerales y no usar secadora.

El abrigo está elaborado en 33% algodón · 27% lana · 21% poliéster · 17% acrílico · 2% otras fibras y el forro es de 100% viscosa.

Para todas las ocasiones

Es realmente un abrigo muy llevable y versátil. Lo tienes para ir al trabajo, pues es una prenda que te abrigará a diario. Mientras que es el elegido al ponerlo en fiestas y eventos donde debemos ir más elegantes y vestidas.

Dónde lo compramos

Esta prenda de lana está en la web de Zara y también en sus tiendas físicas. El precio establecido es de 95,95 euros, y lo tienes disponible en tallas de la XS a la XXL. Desde la web apuntan que el producto es una talla más grande de lo habitual por lo que es algo a tener en cuenta cuando elijas tu talla.

Ya lo puedes comprar directamente de forma online porque es una de las maneras más cómodas. Mientras que si pasas por una tienda física entonces puedes buscarlo y probártelo para ver cómo te sienta. Seguro que tienes un establecimiento bien cerca. Sin duda, el abrigo será una de las prendas top de esta temporada y también de las siguientes.

Un básico de armario que en este caso se presenta con un color mucho más original.