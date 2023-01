El abrigo de Primark baratísimo que triunfa en las calles de Nueva York

Primark tiene un abrigo baratísimo que triunfa en las calles de Nueva York, podría firmarlo Carolina Herrera, pero tiene el sello de esta low cost. Estos días de frío intenso necesitamos salir a la calle abrigadas, sin perder de vista el estilo que queremos transmitir. El abrigo es sin duda alguna la parte más visible de nuestro look invernal. Para destacar no hace falta gastarse cientos de euros, en Primark tenemos un abrigo de lujo por poco más de 40 euros. Un auténtico tesoro nos está esperando en esta tienda.

Primark tiene el abrigo baratísimo que triunfa en las calles de Nueva York

Una alta ejecutiva de cualquiera de las grandes marcas que se centran en la capital de la moda, Nueva York, no dudaría en escoger un abrigo con el que dar una muy buena primera impresión. Esta prenda es la que más destaca en invierno. Nos acompañará casi toda la temporada y con él debemos dar una buena imagen.

Es un abrigo cruzado con cinturón. Capaz de estilizar la figura sin perder de vista la elegancia que queremos mostrar una imagen de lujo. Cada detalle de esta prenda ha sido perfectamente supervisada por los diseñadores de Primark inspirándose en las grandes marcas. Es un abrigo con el que destacar.

Tiene un estampado sutil y elegante. Lejos de los colores uniformes, con este estampado atemporal y bonito, no podemos fallar. Saldremos de los abrigos monocolor, sin renunciar a esa prenda de aspecto clásico que nunca falla. Está especialmente diseñado para quedar bien con todo.

El detalle del cinturón dorado es de lo más bonito y funcional. Permitirá ajustar el cinturón con este pequeño elemento que ayudará a que se vea aún más elegante. Este tipo de elementos es lo que acaba llamando la atención y marcando la diferencia, frente a las prendas más convencionales.

Un look de oficina o de cena romántica, un estilismo de 10 es posible con un abrigo espectacular que Primark vende a un precio que costará creer. Esta marca no tiene porque hacer rebajas, sus prendas son tan baratas y bonitas que no necesitan rebajarse más. Este abrigo de Primark que veríamos en las calles de Nueva York cuesta solo 42 euros.

Hazte con él si lo ves, es una auténtica joya que combina con todo y puesto queda espectacular. Una de las grandes apuestas de la low cost para esta temporada.