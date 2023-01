Dale color a tu look con el abrigo de Pull&Bear: bueno, bonito y barato

El fucsia es uno de los colores estrella de este año. Todos lo deberían tener en el armario. Son muchas las formas en las que puedes lucirlo en tu outfit, y una de las mejores es protegiéndote del invierno. Pull&Bear lo sabe, y por eso ha lanzado este espectacular abrigo paño color que seguro te llamará la atención. Es el abrigo de Pull&Bear estrella.

Se trata de una interesantísima opción para esas salidas nocturnas en las que quieras ser el alma de la fiesta. Cuando lleves este abrigo, las miradas se posarán inmediatamente sobre ti así que debes estar a la altura, mostrando una personalidad decidida, segura de sí misma como a la hora de elegir tu abrigo.

Cómo es el abrigo de Pull&Bear

Alternativa ideal para eventos semiformales

Por sus características, esta prenda es perfecta para compromisos que, si bien no son totalmente formales, requieren de ciertos códigos de vestimenta en los que se aprecie el cuidado por la selección de un estilo.

Su tono fucsia es el principal protagonista del conjunto, pero tampoco podemos olvidarnos de otros detalles únicos, como por ejemplo su cierre de dos botones y la manga larga, que te mantendrá a salvo de las bajas temperaturas.

Disponible en varias tallas, más concretamente de la XXS a la XL, recuerda que es un abrigo generoso en tamaño. Por lo tanto, siempre que tengas dudas entre dos tallas, nuestra recomendación es que escojas la más pequeña. Igualmente, si la que elegiste no te va justa, vas a poder devolverlo sin coste adicional en tiendas o por correo.

Materiales de calidad y consejos de mantenimiento

Esta prenda es confeccionada por Pull&Bear mediante la utilización de poliéster con las mejores cualidades. Gracias a ello, tanto el exterior como el forro pueden aguantar infinitos usos sin que se note el desgaste.

Si quieres que envejezca de la mejor manera, el modo de cuidarlo es no lavarlo, no aplicarle lejía ni blanqueador. Aconsejamos lavarlo en seco con tetracloroetileno y también puedes plancharlo a un máximo de 110° C.

Cuánto cuesta el abrigo

El precio de este artículo es de 49,99 euros. como empiezan las rebajas, puedes obtenerlo, por 39,99 euros, a partir del 6/1 a las 18:00 h en la aplicación de la tienda.

Y como el envío es completamente gratuito, sólo cabe esperar uno o dos días laborables para recogerlo en alguna de las tiendas de la firma. Aunque online es realmente más fácil por todo.