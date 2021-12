¡No más frío en invierno! Ya puedes tener el abrigo de borrego de Shein por 16 euros para que vayas a la moda. Está en diferentes colores y a un precio irresistible que te puedes permitir. Y de paso te compras varios y así luces diversos tonos en este material tan calentito.

Es el abrigo que querrás en este otoño/invierno 2021 y no te lo puedes perder, porque Shein te ofrece esto y mucho más

Descubre cómo es el borrego de Shein por 16 euros

Es un abrigo teddy con bolsillo delantero con botón. Date prisa si lo quieres porque está volando por momentos. Entre sus características es de estilo casual, liso, corto, para este invierno, tipo borrego, con detalles en bolsillos y botón delantero, de manga larga, en composición de 100% poliéster y presenta un tejido elástico ligero que te encantará.

Otra de sus ventajas es que lo tienes en variedad de colores: marrón, verde oscuro, negro, burdeos, albaricoque, beige, gris oscuro, azul, marrón chocolate. Así puedes escoger entre un amplio surtido entre el que te guste mucho más.

Lo vas a querer en cuanto lo veas porque es la chaqueta que debes tener esta temporada con el fin de no tener nada de frío. Es además una de las prendas más compradas y comentadas por las usuarias de Shein. “Lo amé tal cual se muestra en la imagen, muy calentito, pedí talla xs y me quedo holgado pero no hay ningún problema, es como si la xs fuera s pero se ve y queda genial”. “Precioso la tela es caliente y ligera es muy cómodo y elegante, viene muy amplio. Lo único es que el color original es más oscuro que el de la fotografía pero de ahí en fuera todo bien todo cool. Muy recomendable para las temporadas de frío.

“Me encantó, el tallaje es perfecto porque solo queda un poco holgado y sirve para ponerse chaleco debajo, es abrigadito y bello, muy suave. Lo recomiendo”. “Muy calentita, perfecta es muy bonita y la recomiendo mucho. Talla perfecta”.

Es por ello que te lo pones con todo aquello que quieras, puesto que le da un look informal a otras prendas si te lo pones con deportivas, pero algo más elegante cuando decides ponerlo con botines en negro. Shein te lo pone bien fácil para que puedas comprar online y de forma rápida. Y eso en cantidad de prendas.