Descubre tipos de prendas para combinar mejor tus looks

Si te pones a pensar seguro que tienes entre dos y cinco prendas que siempre se repiten en tus outfits y que tus amigas ya conocen de sobra porque siempre apuestas por ellas, dándoles más o menos protagonismo en tus looks ¡ya que sabes que nunca fallan! Descubre entonces los tipos de prendas para combinar mejor tus looks.

Sea porque consiguen realzar alguna parte de tu cuerpo, porque el color te pone de buen humor o te favorece, o porque son agradables al tacto, siempre habrá esas prendas que sencillamente escogerías casi sin mirar para conseguir un outfit perfecto ese día que no sepas qué ponerte.

Para que no vuelvas a sufrir antes de combinar las distintas prendas de tu armario, a continuación te explicamos cuales son los tres tipos de ropa que debes poseer para evitar quebraderos de cabeza.

Haz tus compras en base a estos consejos y asegúrate de que tienes suficientes prendas de cada clase y seguro que vestirte por las mañanas ¡se convierte en algo mucho más sencillo!

La ropa estilo ‘contouring’

Aunque sabemos que se trata de un truco de maquillaje, esta palabra es ideal para definir la clase de prendas de las que te hablamos, porque son para tu cuerpo lo que el contouring para tu rostro: una pequeña ayuda sutil que te permite remodelar tu silueta (de la misma forma que mediante las luces y las sombras esculpes tu rostro con el maquillaje) y equilibrar las curvas a tu gusto, ya que se trata de piezas que, por las características de su tejido o por su estructura, son capaces de reducir visualmente las medidas y controlar las curvas del cuerpo.

Por lo general, se trata de prendas cómodas, a veces elásticas y con detalles que nos ayudan a moldear nuestro cuerpo, como el efecto ‘push up’ de unos jeans pitillo, de unas medias o de unos leggings, o la ausencia de costuras en tops deportivos, conjuntos de punto o bragas de efecto moldeador.

En esta sección encontramos tipos de prendas que van desde los pantis reductores hasta los vestidos ajustados y un poco elásticos, pasando por los sujetadores de encaje que mejor se adapten a tu busto para realzarlo y conseguir el efecto más atractivo dependiendo del tipo de pecho que tengas.

¿Son solo prendas de ropa? No, como ves al mismo tiempo son tus mejores aliadas para que te veas genial desde que las introduces en tu look; y aunque muchas de ellas las encontrarás en color negro y será así cómo más te guste verlas, también debes atreverte a apostar poco a poco por otros colores -también neutros- que sean algo distintos.

Prendas en colores neutros

Aunque lo cierto es que depende de la época las vemos más o menos, pues sin duda entran en auge durante las temporadas en las que el minimalismo está de moda, cualquier prenda en estos colores es capaz de resolver cualquier rompecabezas o duda que tengas por la mañana antes de salir de casa.

Camel, la escala de grises, nude, crema y toda la infinidad de tonalidades tierra que existen… y por supuesto el Black and White, serán la clave ideal para cuando no te sientas inspirada. Siempre combinan entre ellos y nunca vas a fallar: ¡incluso te permiten crear un look monocromo sin que tu falta de creatividad ese día sea demasiado evidente!

Esto ocurre porque se trata de colores atemporales que nunca pasan de moda y que por ello puedes mantener en tu armario absolutamente durante todo el año.

En este caso la sencillez de los colores se transforma en sofisticación y lo mejor, es que si te apetece llevar un complemento concreto en algún color vibrante, la combinación ¡es perfectamente compatible!

Las que nunca fallan

Por último y como no podía ser de otra manera, hablamos de las prendas que siempre te van a funcionar perfectamente y es que te arreglarán cualquier look sea cual sea la situación u ocasión que debas enfrentar.

Hablamos de las blazers, las camisas blancas, los tejanos rectos o los pantalones de pinzas; del estampado pata de gallo, de las stiletto negras e incluso de unas bambas blancas casual, pero serias, depende de con qué las combines. ¿Entiendes el concepto?

Asegúrate que tienes por lo menos una de estas prendas perfectas en tu armario e intenta invertir en piezas de buena calidad cuando se trate de renovar este tipo de ropa: Te durará mucho tiempo y podrás ponértela en múltiples ocasiones, así que cuídala ¡y disfruta de su versatilidad!

