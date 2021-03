5 vestidos para la primavera por menos de 20 euros

Queda muy poco para poder colgar el abrigo y lucir una de las prendas estrella de la primavera: los vestidos. Una pieza que aproximadamente desde el mes de abril se convierte en la gran protagonista de nuestros looks. El calor es lo que tiene y cuando bajan las temperaturas lo que más apetece es lucir prendas fresquitas llenas de glamour. Lo mejor de todo es que este atuendo se puede llevar de muchas formas, desde un estilo más clásico a uno más informal. Todo dependerá del calzado por el que se apueste, y por supuesto, de los complementos. Desde ‘LOOK’ hemos hecho una recopilación de vestidos ‘low cost’ perfectos para dar la bienvenida a una de las épocas del año más especiales.

Vestido frunce

Zara siempre tiene la solución. Tanto en la sección de Special Price como en la nueva colección, se pueden encontrar diferentes vestidos por menos de 20 euros. Uno de los modelos que propone es el que se pude ver en la fotografía superior. Un diseño de escote en pico de manga corta fruncido en la parte central en color negro. Para el día a día se puede combinar con unas sandalias para dar ese toque más casual, pero para cuando cae la noche se puede optar por unos clásicos stilettos. De esta manera, se convierte en una pieza clave y por supuesto, en un fondo de armario para la primavera-verano 2021.

Diseño comfy

Para aquellas que quieran lucir un estilo más relajado. La firma por excelencia de Inditex, Zara tiene un diseño perfecto. Se trata de un vestido amplio que imita a una camiseta de algodón básica oversize con estampado tie-dye. ¿Su precio? 19.99 euros, y tiene como característica el cuello redondo y las costuras marcadas.

La firma gallega -Zara-, ha demostrado que los estampados no pueden faltar en sus colecciones. Por 19.95 euros, se puede adquirir un diseño de manga larga y corte midi con un print de flores marrones y blancas sobre un tejido de raso en color turquesa.

Prenda colorida

Para las amantes de los estampados

Los estampadaos no pasan de moda. Están presentes tanto en otoño-invierno como en primavera-verano. De esta manera, se pueden crear looks más originales, aunque hay que tener en cuenta que en este caso para que el modelito siente de maravilla, hay que combinar el diseño con accesorios o prendas lisas, para así no recargar demasiado el conjunto.

La firma Springfield propone un diseño de vestido corto con estampado floral en color blanco sobre un fondo rojo. Además, cuenta con una especie de volantes situados en la parte inferior, lo que le da un aire más divertido. Este modelo que tiene un precio de 19.99 euros y se puede encontrar desde la talla XS hasta la XL ¡corre que vuelan!

Básico de armario

Por su parte, Mango que también ha lanzado desde hace varias semanas su colección de primavera 2021, ha diseñado unos vestidos perfectos para crear nuevos recuerdos en esta estación del año que se convierte en la previa a los eternos veranos que durante el año tanto añoramos. Uno de los vestidos más asequibles de la firma española es un modelo fluido en color teja. Además, se puede adquirir en otros tonos como el coral o el verde militar por 19.99 euros. Dicha prenda se pude combinar tanto con unas sandalias como con unas Converse.