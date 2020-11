5 maneras de mantenerse siempre positiva y alegre

Mantenerse siempre positiva y alegre en la peor de las situaciones es algo casi imprescindible en estos tiempos que corren. El confinamiento y el coronavirus pueden haber acabado con la poca felicidad que quedaba después de unos meses especialmente duros. La actitud es fundamental para la salud y la belleza, una sonrisa puede llevarte a arreglarte y salir un poco más. Encerrarse en casa, a menos que sea obligatorio, puede aumentar las enfermedades mentales. De hecho, en estos últimos días las recetas de antidepresivos se han disparado en algunas zonas de España. Evita la depresión y la tristeza con estas mantener de mantenerse siempre positiva y alegre.

Formas de mantenerse siempre positiva y alegre

Sal a pasear un mínimo de 50 minutos al día. Tomar el aire es algo casi imprescindible en estos tiempos que corren. Se necesita mantenerse en forma y conseguir que el cuerpo se active. La simple visión de un paisaje bonito, alejarse un poco de los problemas, el trabajo o la casa para caminar y aislarse un poco de esto que nos preocupa es fundamental. Es una manera perfecta de estar en forma, cuerpo y mente necesita esta desconexión imprescindible.

Vive el ahora y no pienses en aquello que vendrá. La forma de estar perfectamente y no sufrir las consecuencias de una serie de elementos que nos preocupan es vivir el ahora. No pensamos en mañana o en pasado, solo en lo que hay pendiente o hacemos con total normalidad. Cuidarse es indispensable, depurando pensamientos y dejando a un lado lo que vendrá. Imagina siempre un futuro positivo y será lo que acabará pasando, la mente es la que dirige tu día a día.

Quédate siempre con lo positivo. No pienses en todo lo que has perdido, sino en lo que has ganado. Es momento de pensar en lo que nos quedamos y no en lo que se va. El trabajo es secundario. Mira todos los días que has estado en casa con los tuyo, eso puede ser un aprendizaje. Evita quedarte con el drama vivido, monta tu vida como si fuera una película que siempre tiene un final feliz, aunque ahora lo veas todo negro será así.

Las personas negativas no sirven de nada. Al contrario de lo que puedes pensar, eres la suma de todo lo que te rodea. Evita estar con aquellas personas que realmente no te aportan nada. Es una forma de gastar energía y hacerte sentir mal que se puede evitar. Aquellos que ven montañas frente a un granito de arena no los necesitas en tu vida, te aportan más mal que bien, deja de quedar con ellos.

La meditación es una actividad muy necesaria. Dejar la mente en blanco, respirar y disfrutar de esos momentos de paz y estabilidad que pueden llegar siempre que queramos es algo básico. Empieza a vivir el presente desde dentro con una buena dosis de meditación que te ayude a enfocarte en aquello que más necesitas. Con esta actividad verás que tu mente mejora, no entras en esos ciclos negativos que pueden llegar en cualquier momento. Vacía tu mente de elementos negativos y quédate con lo bueno.