Rosalía es un gran referente no solo en el mundo de la música, sino también en el de la moda. Sus estilismos son imitados por mujeres de todo el mundo, y ahora nosotras hemos encontrado no solo las icónicas botas de Rosalía, sino también varias versiones ‘low cost’ al alcance de todos los bolsillos.

Unas botas de Luisaviaroma confeccionadas en 100% piel de vacuno y de color negro. Con elásticos laterales, tienen punera de metal y tacón transparente de 12,5 centímetros de altura. Aptas sólo para las más atrevidas, son perfectas para combinar con unas mallas ciclistas y una sudadera oversize o un conjunto de chándal, al más puro estilo Rosalía.

Tienen un precio de 1.165 euros.

Botas de tacón y plataforma de Shein

Sí, sabemos que no todo el mundo puede gastarse ese dineral en unas botas, ¡pero no hay de qué preocuparse! En Shein hemos fichado unas muy similares que son ideales para los looks de otoño.

En color negro y con cierre de cremallera lateral, tienen tacón alto y plataforma delantera. Revisando las opiniones de las clientas, señalan que la talla corresponde y que las botas no resultan nada pesadas. La valoración general es de 4,7 estrellas sobre un máximo de 5.

En cuanto a su precio, valen 38 euros y están disponibles desde el número 36 hasta el 43, aunque ya hay algunos agotados.

Botas altas de Aliexpress

En AliExpress también podemos encontrar unas botas muy similares a las de Rosalía. En color negro, son altas (quedan a la mitad de la pantorrilla) y tienen tacón alto. Las opiniones sobre ellas son inmejorables. Las clientas señalan que son muy cómodas y quedan de maravilla con todo ipo de looks. ¡Dos grandes puntos a favor!

La relación calidad-precio es estupenda porque valen entre 42,60 euros y 67,22 euros, en función del número escogido.

Botines de plataforma de Bershka

Y, por último, unos botines en color crudo, con tacón de 11 centímetros de altura y plataforma delantera de 4 centímetros. Con suela track y paneles elásticos en los laterales. Son unos botines que podemos combinar de mil formas distintas, con looks más y menos formales.

Están disponibles en Bershka por 39,99 euros, desde el número 35 hasta el 41.

Como puedes comprobar, si quieres vestir como Rosalía, tienes muchísimas opciones a la hora de comprar unas botas por poco dinero.