Pull & Bear tiene de rebajas la sudadera icónica de Lady Di

La trágica muerte de la princesa Diana aquel 31 de agosto de 1997 supuso un antes y un después en la monarquía británica. Sin embargo, casi 24 años después de aquel fatídico día en el que perdió la vida en el Puente del Alma -París-, su recuerdo sigue intacto. Son numerosos los homenajes que se realizan en su honor. El último por el que hubiera sido su 60 cumpleaños. En los jardines de Kensington, lugar donde también hay cuatro espacios que recuerdan la importancia de su figura, se inauguró el pasado jueves una estatua realizada en bronce por el artista Ian Rank-Broadley. No solo su compromiso social la hicieron ser una d las Princesas más queridas de todos los tiempos, sino que su estilo era inconfundible y ha sido imitado hasta nuestros días.

Desde ‘LOOK’ hemos echado la vista atrás y hemos encontrado en Pull & Bear una prenda exactamente igual que la que lucía la madre del príncipe Guillermo y del príncipe Harry cuando practicaba deporte. Se trata de una sudadera de cuello redondo sin chapucha, de estilo ‘oversize’ en color gris con las letras grabadas de ‘Harvard’ en un tono burdeos. Dicho artículo está diseñado en «algodón cultivado utilizando fertilizantes y pesticidas naturales. Además, en su cultivo no se utilizan semillas modificadas genéticamente, lo que ayuda a conservar la biodiversidad de las semillas y la fertilidad del suelo». La firma de Amancio Ortega la tiene disponible en la sección de rebajas. Si bien costaba 25.99 euros ahora se puede encontrar por tan solo 19.99 euros.

El artículo, que ha sido todo un éxito de ventas, se puede adquirir de la talla XS hasta la XL, aunque es cierto que cada vez se agotan más por lo que si quieres hacerte con una… ¡no lo dudes y date prisa! Diana Spencer, que era toda una apasionada del deporte la lució en varias ocasiones cuando acudía al gimnasio. La que fue esposa del príncipe Carlos, combinaba esta pieza con otra que también es tendencia en la actualidad: unos leggins estilo ciclista. De hecho, esta prenda también se puede adquirir en cualquier tienda ‘low cost’ como puede ser Primark, Bershka, Shein, Asos, entre otras.

No cabe la menor duda de que Lady Di no solo cambió el devenir de Familia Real británica gracias a su legado, sino que su estilo no ha pasado de moda en más de dos décadas. Los pantalones ‘mom fit’ a los que recurría para sus días todoterreno, también se han convertido en la prenda favorita no solo de las influencers, sino de celebrities de la talla de Kendall Jenner o Hailey Bieber. Y sí, también tienen un precio asequible para todos los bolsillos. De cualquiera de las maneras, la princesa Diana de Gales sigue estando en nuestro recuerdo gracias a su eterna personalidad.