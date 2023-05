Los 10 vestidos más impresionantes de Carlota and Co, la tienda que enamora a las pijas madrileñas

Carlota and Co es una de las marcas de moda entre las pijas madrileñas, en su nueva colección hay unos vestidos que destacan. A la hora de buscar las prendas de verano que nos acompañarán en esta estación del año, nada mejor que una marca low cost española con piezas que nos enamorarán a simple vista. Si estás buscando opciones de vestido para llevar en tu maleta, toma nota de estas 10 prendas de Carlota and Co, la tienda que es tendencia.

Carlota and Co: los 10 vestidos más impresionantes de la tienda que enamora a las pijas madrileñas

El vestido de menos de 20 euros que está triunfando entre las pijas madrileñas. Queda siempre bien, es super femenino y es una apuesta segura de Carlota and Co. Con unas alpargatas te quedará increíble.

Este vestido pandora de color verde y cuello halter es una buena apuesta de 19 euros. Para un evento o ir a tomar algo, podrás llevarlo en numerosas ocasiones, es de lo más versátil.

El vestido Amazona dorado cuesta 24 euros y es una propuesta de lo más original para el verano. Ese movimiento que llega de la mano de los flecos se suma al hombro al aire.

Las hojas de este vestido de solo 26 euros le dan un toque de lo más original para el verano. Un escote asimétrico y el largo midi, además del diseño fluido, lo hacen un buen básico.

El vestido roma combina un precioso estampado con un crochet en la parte superior con un estampado étnico de lo más bonito. Se vende en Carlota and Co por solo 27 euros.

El vestido doll rosa es uno de los que podemos tener por menos de 30 euros este verano preparado para recorrer medio mundo. Las rayas rosas y los volantes son la combinación perfecta.

La pretty woman del año 2023, la Julia Roberts que llega espectacular a su cita, llevaría este vestido camisero. El precio y el diseño de esta prenda la hacen ser un buen básico para esta temporada por menos de 30 euros.

El vestido ikat negro tiene un diseño fluido y un estampado ideal para ganar versatilidad en nuestro armario. Ya sea para una boda, bautizo o comunión o para un día en la oficina quedará bien. Cuesta 35 euros.

El vestido Atenas crochet es una buena opción para el verano. Son 23 euros que nos aseguran una prenda que siempre será bonita y queda espectacular tengas la edad que tengas.

Este vestido tiene el color y el diseño que estamos deseando incorporar a nuestro armario veraniego. Son 25 euros bien invertidos por este comodín que nos servirá para todo.