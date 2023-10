Evitar a la prensa en los actos oficiales es una de las actividades más comunes de Victoria Federica. A pesar de que está más que acostumbrada a posar ante los focos y a acudir a eventos multitudinarios, de los que muchos incluso es imagen, lo cierto es que la hija de la infanta Elena procura siempre por todos los medios salir de los photocall sin realizar ningún tipo de declaración. Y a pesar de las críticas que recibe por ello, la joven consigue escapar airosa de todas sus apariciones públicas.

Victoria Federica vestida por Jorge Vázquez / Gtres

Así lo hacía ayer a su entrada en una gala solidaria contra el cáncer de mama celebrada en el Teatro Real de Madrid. Ataviada con un vestido blanco con brillantes en las mangas que llevaba la firma de Jorge Vázquez, la joven deslumbró acompañando su estilismo con joyas de Suárez. Sin embargo, de contestar preguntas de la prensa no quiso ni oír hablar, por lo que hubo que esperar a la salida del evento para que la hija de la infanta Elena protagonizase uno de los momentos más surrealistas de la noche, tal y como se puede ver en el vídeo que precede a la noticia.

De la mano de dos mujeres, los periodistas volvieron a acercarse a Victoria Federica para preguntarle por las cuestiones más relevantes que le atañen en la actualidad, que pasaban por su último encuentro con la infanta Elena y por el estado de su hermano Froilán en Abu Dabi. Aunque lo cierto es que la pregunta estrella no era otra que saber si Victoria Federica tenía previsto acudir a la celebración del 18 cumpleaños de su prima, la princesa Leonor, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre en el Palacio de El Pardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

Una sencilla pregunta que le fue repetida en varias ocasiones y a la que la hija de Jaime de Marichalar no solo no quiso contestar sino que terminó echándose las manos a la cara para dejar de ser captada por las cámaras. Algo que era imposible que ocurriese puesto que su taxi no terminaba de llegar y ella seguía en plena calle esquivando a la prensa lejos ya de la Gala ELLE Cancer Ball.

«Chicos, de verdad, por fa, en serio, gracias», exclamaba la prima de la princesa Leonor. «Por fa», volvía a repetir para que dejasen de intentar conseguir algún tipo de declaración. De esta manera, Victoria Federica volvía a dar la callada por respuesta y dejaba en el aire su supuesta asistencia a la fiesta que la Familia Real celebrará por la mayoría de edad de la futura heredera de la Corona española.

Los Reyes de España junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía / Gtres

Para la jornada del 31 de octubre, fecha en que la primogénita de los Reyes Felipe VI y Letizia cumplirá al fin 18 años, está previsto que la joven comience el día jurando la Constitución Española en una sesión conjunta del Congreso y el Senado. Tras su paso por el hemiciclo, la princesa Leonor asistirá a una solemne ceremonia en el Palacio Real donde su padre le hará entrega del Collar de la Orden de Carlos III. Poco después, está previsto que acuda a un almuerzo con representantes de todos los poderes del Estado.

Sin embargo, será la celebración que lleve a cabo por la noche en El Pardo la más íntima para la futura reina de España. Para la ocasión, en la lista de invitados se encuentran sus padres, su hermana Sofía y sus abuelos. Una de las incógnitas es saber si sus tías, las infantas Elena y Cristina, asistirán a tan especial encuentro y si lo harán acompañadas por sus hijos, entre los que se encuentra la esquiva Victoria Federica.