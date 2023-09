Gloria Camila sale en defensa de Froilán y destapa cómo es su verdadera personalidad

Gloria Camila Ortega, la mediática hija de José Ortega Cano, está de plena actualidad porque ha desvelado en sus redes sociales que durante una temporada estará lejos de uno de sus grandes apoyos. Ha tenido que despedirse de Marina, la empleada doméstica que trabaja en casa de su padre. Disfrutan de una relación muy estrecha y la colaboradora ha compartido un vídeo rindiéndole un bonito homenaje. Gloria se ha emocionado al contar que su trabajadora ha decidido regresar a su país. Estas imágenes desmienten uno de los últimos rumores que han circulado sobre la influencer.

Gloria Camila generó una gran polémica al publicar unas imágenes de Marina recogiendo las heces de su perro. Sus detractores le acusaron de estar humillando a la empleada de Ortega Cano y ella aseguró que en ningún momento había querido ponerla en ningún compromiso. Por cuestiones como esta ha salido en defensa de Froilán, sobrino del Rey Felipe y nieto de Juan Carlos I. La tertuliana considera que algunos medios analizan a Froilán más de la cuenta simplemente por tener unos apellidos mediáticos e importantes en España.

Gloria ha estado un tiempo retirado de la pequeña pantalla y ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Hace unos meses trabajaba en Telecinco y decidió participar en un famoso concurso, pero la situación se complicó y pensó que la única opción que le quedaba era desaparecer del mundo del espectáculo. Ahora ha regresado con fuerza y no le ha temblado la voz al reconocer que ha compartido varios momentos con Froilán, por eso sabe cómo es su verdadero carácter y no está de acuerdo con la versión que muchos dan por buena.

Gloria Camila se sincera sobre Froilán

Gloria Camila ha iniciado una nueva etapa profesional, ahora trabaja en un famoso programa de Antena 3 y desde el primer momento aseguró que iba a ser completamente sincero. Por ese motivo, cuando ha llegado el momento no ha dudado en llevarle la contraria a Gema López, su presentadora. La periodista considera que Froilán se ha aprovechado de sus apellidos en varias ocasiones y ahora debe ser consecuente con su postura.

“El problema es que Froilán se ha aprovechado de su posición porque eso lo he vivido yo. Ha dicho muchas veces: ‘Tú no sabes quién soy yo’. Eso no puede ser. Si para algunas cosas te pones el cartel de ‘soy nieto de’, en el comportamiento que tienes hay que ser coherente y actuar como tal”, ha dicho exactamente Gema López en Más Espejo, la sección de corazón de Espejo Público.

“Bueno, yo por lo que le conozco no es así. No creo que sea chulesco ni que tenga prepotencia”, ha contestado Gloria. Sus compañeros no están de acuerdo con ella, pero ha seguido insistiendo en que el público realmente no conocía la verdadera cara de Froilán.

La excusa de Gloria Camila: «Él no va a reinar España»

Gloria Camila, al escuchar el discurso de Gema López, ha insistido en que Froilán no tiene ninguna obligación institucional. Según su punto de vista, el joven está haciendo lo mismo que todos los chicos de su edad: disfrutar del momento y vivir diferentes experiencias. «Yo creo que al final Froilán es el nieto de Juan Carlos I, pero no deja de ser una persona normal que sale de fiesta y que tiene sus amigos. Él no va a reinar España y no tiene que dar una imagen a nadie. Él es como es y hace una vida normal y corriente, lo que pasa es que al tener tantos ojos encima se le critica muy rápido, pero yo creo que la prensa no ha sido buena con él».

La periodista Pilar Vidal no le ha dado la razón a la hija de Ortega Cano. Pilar considera que los hijos de la infanta Cristina también han estado sometidos a mucha presión y su comportamiento ha sido completamente distinto. «Hay muchas diferencia con sus primos, con los Urdangarin, que habiendo sufrido circunstancias familiares mucho peores se han portado mejor. Así que yo creo que sí, que hemos esperado mucho de él para el puesto que ocupa en la línea de sucesión», opina la experta.