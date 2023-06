Gloria Camila, a corazón abierto al hablar sobre su salud mental: «Me faltan cosas para ser feliz»

Si algo ha demostrado en los últimos meses Gloria Camila es que la salud mental para ella no es un tabú. Es por ello que, siempre que tiene oportunidad, la hija de Ortega Cano aprovecha para acercarse a sus seguidores de Instagram y expresarles algunas de sus emociones, las cuales están a flor de piel a consecuencia de todo lo acontecido en torno a ella. Una serie de motivos por los que incluso se vio obligada a abandonar el universo 2.0 de manera temporal, volviendo a él con más fuerza que nunca y dispuesta a contar a sus fans cada pensamiento que ronda por su mente.

Eso es precisamente lo que ocurría en la última ocasión, cuando la influencer hacía uso de sus redes sociales para protagonizar una ronda de preguntas previa a su presencia en el festival I Love Reggaeton de la capital en compañía de amigos. Un momento en el que la creadora de contenido abrió su corazón como nunca antes a la hora de hablar sobre salud mental, admitiendo no creer en la felicidad: «A mí me faltan cosas/personas/actitud para ser feliz», comenzaba explicando, dejando entrever que no está viviendo un buen momento: «Diría que mi defecto más grande es el mismo que mi virtud, y es que me entrego a los míos y doy lo que tengo y más. Y, a veces, soy imbécil y me estampo con una pared», contaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la tía de Rocío Flores seguía haciendo hincapié en sus convicciones: «Soy muy sensible, dramática, tengo mucho carácter, soy un poco caprichosa, madura pero muy niña (no quiero crecer ni madurar) ni acepto que tengamos un final. Eso me consume mucho», escribía, para después entrar en detalles sobre su salud mental: «Estoy. A veces muy bien, a veces muy mal, y otras que no sé ni en qué día estoy. Últimamente tengo bastante ansiedad de querer comer todo el tiempo, de no dormir bien del todo, de soñar cosas raras que no le suelo mencionar a nadie. Pero, sinceramente, lucho cada día por estar bien y apartar todo aquello que no me aporta nada (tanto cosas como personas)», zanjaba.

Para poner el broche de oro a su breve intervención, Gloria Camila concluía indicando algunos de sus proyectos profesionales de cara al futuro, iniciando la carrera de Derecho en el mes de septiembre. Algo que, junto a otros planes, hace que su mente se mantenga entretenida «para no pensar tanto» en algunos asuntos que rondan por su mente y que le impiden ser feliz: «Desgraciadamente yo no creo en la felicidad. A menos en la felicidad permanente/eterna. Siempre pienso que estar no es lo mismo que ser. Puedo estar hoy pero realmente no soy feliz. Y es que los humanos somos caprichosos, pero también egoístas. Y a mí me faltan cosas/personas/actitud para ser feliz. Aunque también digo que, estando con personas que te hacen estar feliz, ya son puntos ganados», concluía.