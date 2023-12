La verdad sobre el ‘idilio’ de juventud de la Reina Letizia con el ex marido de su hermana Telma

Jaime del Burgo, ex marido de Telma Ortiz, volvía a saltar a las primeras filas de la crónica social de nuestro país hace solo unos días, con motivo de la publicación del libro de Jaime Peñafiel, Letizia y yo. El empresario es una de las fuentes declaradas en la obra del periodista y de ahí que hayan visto la luz, sus intenciones de casarse con Doña Letizia antes de su matrimonio con su hermana.

Según cuenta Peñafiel en la obra, la Reina y Jaime del Burgo se conocieron en el año 2000, cuando ella todavía ejercía la profesión de periodista en Televisión Española y el hijo del célebre político navarro, Jaime Ignacio del Burgo, llamó a la redacción de la televisión pública para preguntar directamente por Letizia. Entonces, ambos forjaron una estrecha amistad que si bien pudo ir a más, se quedó en lo anterior. «Él intentó pedirle matrimonio en una reunión que tuvieron, él llevaba el anillo de pedida, ella le dijo que se había enamorado de otra persona. No dijo de quién», contó Peñafiel en Así es la vida. Meses después de que ocurriera esto, se anunció el compromiso del entonces Príncipe de Asturias y Letizia.

Jaime del Burgo en Barcelona / Gtres

Pero el rechazo de la Reina Letizia no impidió a Jaime del Burgo seguir a su vera. De hecho, del Burgo fue testigo en la boda de los actuales Reyes de España en mayo de 2004. Fue precisamente ahí, donde conoció y comenzó una relación de amistad que entonces sí prosperaría, con Telma Ortiz. La natural de Oviedo y Jaime se casaron en una discreta ceremonia en el monasterio de Leyre en 2012. Tal fue el secretismo, de hecho, que al enlace sólo acudieron la hija que Telma tuvo con Enrique Martín Llop, que en ese momento tenía cuatro años, los padres del novio y una amiga de la novia, que fue acompañada por su marido y sus dos hijos.

Pero el matrimonio duró poco. Tan solo dos años después de pronunciar el Sí, quiero, la pareja firmaba el divorcio emprendiendo caminos por separado. En la actualidad, Jaime del Burgo asegura estar desvinculado de España. En Letizia y yo desvela que se volvió a casar con una mujer sueca y que sus hijas también lo son. «Los años que me queden, los viviré entre Londres y Carmel, en California, las raíces que he decidido darles a mis hijas. Mis memorias, que comencé a escribir cuando tuve conocimiento de que, más temprano que tarde, perderé mis recuerdos, serán las memorias de un donnadie», señala.

Los Reyes en la boda de Telma Ortiz y Jaime del Burgo / Gtres

Jaime del Burgo ¿Clave? en la crisis del Rey Felipe y Letizia

En el verano de 2013, fueron muchos los titulares que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia coparon por una fuerte crisis matrimonial que podría haberlos llevado, incluso, al divorcio. Asimismo, y curiosamente, aunque no se ha confirmado que tuviera nada que ver una cosa con la otra, fue el momento en que Letizia y Jaime rompieron su amistad. Justo por aquel entonces, cabe recordar, alguien no identificado hizo llegar unos mensajes controvertidos a un diario que decidió no publicarlos.