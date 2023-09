Mallorca ha pasado a la historia como el destino estival por excelencia escogido por la Familia Real española año tras año. Allí, siguiendo la tradición, se hospedan en el Palacio de Marivent, el escenario donde protagonizan la fotografía esperada del verano situada en el enclave ubicado en el núcleo turístico de Cala Mayor. Sus paredes son testigos cada año del encuentro de los miembros de la familia de Borbón, ya que es la época en la que todos pueden dejar sus agendas aparcadas a un lado para disfrutar de unos días en familia. No obstante, este último verano, todo ha cambiado. Y es que aunque en un principio se esperaba que este reencuentro volviera a suceder, lo cierto es que no ha sido así.

La infanta Cristina ha preferido centrarse en las tradiciones que tenía cuando mantenía una relación con Iñaki Urdangarin. La pareja solía desconectar en Bidart, la localidad del País Vasco francés que era un punto de encuentro con la familia Urdangarin. Y es que, para sorpresa de muchos, la hija menor del Rey Juan Carlos ha preferido volver a ese «refugio» acompañada de algunos de sus vástagos mientras se encuentra a la espera de firmar los papeles definitivos de su divorcio con el ex duque de Palma. Allí ha disfrutado de jornadas de playa junto a Claire Liebaert, la madre de su ex marido, con la que, a juzgar por las fotografías difundidas, se ha mostrado cómoda y tranquila en sus vacaciones. Sin duda, el verano de doña Cristina ha sido muy diferente ya que, más allá de que no que haya visitado Marivent por primera vez en años, también es el primero que vive siendo todos sus hijos mayores de edad.

Infanta Elena y el Rey Juan Carlos en Sangenjo/ Gtres

Por su parte, la infanta Elena ha preferido cambiar Mallorca por Cantabria. Según revelaron fuentes locales, la hija mayor de doña Sofía y don Juan Carlos disfrutó en la localidad de Cabezón de la Sal junto a un grupo de amigas de unos días de vacaciones. Siguiendo lo publicado en El diario montañés, vivieron una intensa jornada de compras por el casco histórico de la ciudad, Además, la alcaldesa de Santander publicó en sus redes sociales el honor que sentía al recibir la visita de la infanta en la ciudad. Cabe destacar que, además de este viaje entre amigas, la ex duquesa de Lugo también acompañó a su padre durante los días de navegación en Sangenjo.

Familia Real en Mallorca/ Gtres

En cambio, a quienes sí hemos podido ver en Mallorca ha sido al Rey Felipe y la Reina Letizia junto a sus dos hijas. Desde allí, realizaron su tradicional posado veraniego. Aunque han preferido ser leales al hermetismo que rigen sus títulos, ha trascendido que uno de los planes en familia que disfrutaron fue una tarde de cine en Palma, donde se sumaron a ver el éxito taquillero de la película de Barbie. Junto a ellos, también pasó unos días la Reina Sofía. Las vacaciones del Rey Felipe no se han extendido mucho en el tiempo dado el inmediato ingreso de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza y el trasladado de la infanta Sofía hasta Gales para comenzar sus estudios de bachillerato.