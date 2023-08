La infanta Elena cambia Mallorca por Cantabria en su verano más atípico

El verano de la Familia Real no ha sido como en principio se esperaba. Después de semanas de rumores, finalmente ni la infanta Elena, ni doña Cristina han sido vistas en Mallorca, de manera que no se ha producido el reencuentro familiar del que tanto se ha estado hablando en las últimas semanas. A quienes sí se ha visto ha sido a los Reyes y a sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, que cerraron su actividad en la isla la pasada semana, con una cena familiar en uno de los restaurantes de moda. Una entrañable velada a la que no faltaron la Reina Sofía, la princesa Irene y el matrimonio formado por el doctor Fruchaud y Tatiana Radziwill.

Los Reyes y sus hijas en Mallorca / Gtres

A pesar de que este reencuentro no se ha producido, sí que han trascendido algunos de los planes de verano tanto de la infanta Elena, como de la infanta Cristina. La ex duquesa de Palma ha estado en Grecia, mientras que la duquesa de Lugo acompañó a su padre, Juan Carlos I en uno de los días en los que estuvo disfrutando de una jornada de navegación en Sangenjo. No obstante, no ha sido esto lo único que ha hecho la infanta Elena.

La infanta Elena en Sangenjo el pasado mes de julio. / Gtres

Tal como han revelado fuentes locales, la infanta Elena ha estado en Cantabria, en concreto, en la localidad de Cabezón de la Sal, donde ha sido vista en compañía de un grupo de amigas. La hermana de Felipe VI ha disfrutado de una jornada de compras en el casco histórico de la ciudad, según ha podido saber El diario montañés. Además, la hija de Juan Carlos I y la Reina Sofía no ha dudado en posar junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que compartió la instantánea en sus redes sociales. «Un honor recibir en la ciudad a la infanta Elena de Borbón, que está recorriendo nuestra maravillosa Cantabria disfrutando de parajes como Cóbreces, Novales, Santoña, Santillana y Santander, además de la Colegiata de Santillana, el Cristo de Limpias y La bien aparecida», escribió la edil en su perfil en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema Igual Ortiz (@gemaigual)

Este viaje por el norte se ha producido poco después de que se supiera que, finalmente, ni la infanta Elena, ni doña Cristina visitarían el Palacio de Marivent con sus hijos, al menos, mientras los Reyes estuvieran allí. No se sabe, no obstante, si más adelante, la duquesa de Lugo o su hermana viajarán a Palma, dado que doña Sofía suele permanecer en Mallorca hasta finales del verano.

Los Reyes don Felipe y doña Letizia pusieron fin a su estancia en la isla el pasado fin de semana y no se espera que se les vuelva a ver hasta la semana que viene, coincidiendo con el viaje de don Felipe a Paraguay y la incorporación de la Princesa Leonor a la Academia de Zaragoza.