El cálido acercamiento de Inaki Urdangarin y la Infanta Cristina tras su inesperado beso

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin pusieron punto final a su relación cuando salieron a la luz unas fotografías donde el ex duque de Palma aparecía junto a otra mujer paseando de la mano por una playa del País Vasco francés. En ese momento, y pese a que parecía indestructible tras haber superado polémicas como la del caso Noós, su matrimonio saltó por los aires, provocando su divorcio (el cual está pendiente de firmar) y su definitivo distanciamiento. No obstante, y aunque no quieran, siempre estarán unidos por sus cuatro hijos en común. Los mismos que han hecho que este fin de semana sus padres vuelvan a coincidir en el Palau d’Esports de Granollers, protagonizando una de las imágenes más impactantes e inesperada del día.

Pablo Urdangarin, su segundo hijo en común, disputaba el pasado sábado uno de los primeros partidos con su nuevo equipo de balonmano, el Fraikin BM Granollers y su debut en la Liga Europea ha provocado la reunión de la familia. La Infanta Cristina llegó junto a sus hijos, Miguel e Irene, siendo Juan el único ausente del evento. Una vez en el interior, la hija del Rey Juan Carlos se reencontró con Iñaki e inesperadamente, se saludaron con dos besos muy cariñosos.

Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert y Pablo Nicolás Urdangarin en Madrid. 2019/ Gtres

Según iba avanzando el partido, ambos comenzaron a mantener una conversación fluida y sonriente, acaparando la atención de todos los asistentes y dejando completamente aparcadas las polémicas que les ha separado durante estos años marcados por su ruptura matrimonial. Dichas imágenes han sido interpretadas por muchos como una nueva etapa entre ellos y es que, aunque sea por el bien de sus hijos, prefieren mantener una relación cordial en este tipo de eventos que les seguirá reuniendo para el resto de sus vidas.

En el reportaje publicado por la revista ¡Hola! se puede ver como la Infanta Cristina continúa llevando la alianza de casada. Se desconoce si estaría esperando a que sucediera la firma que finalice para siempre su historia de amor con el ex jugador de balonmano o si, por el contrario, tiene un valor sentimental muy grande para ella.

Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin / Gtres

A la escena marcada por ‘el beso de la paz’ se unía más tarde Johanna Zott, la pareja de Pablo que no dudó en acompañar a su novio en uno de las citas deportivas más importantes de su carrera. Acudió junto a sus padres y su hermana y, al encontrarse con su «familia política», todos se saludaron muy animados, demostrando que la joven es una más del clan. Siguiendo lo mostrado en las fotografías, la Infanta Cristina se sentó junto a su hijo Miguel y una hermana de Johanna y, detrás de ellos, se encontraban Iñaki, Irene y la novia de Pablo.

Sin duda, una estampa y una imagen muy dispar a lo que han querido transmitir durante todo este verano. Sobre todo con el último viaje de la Infanta a Bidart, la localidad del País Vasco francés donde solía acudir con el padre de sus hijos durante la época estival del año. La hermana del Rey Felipe VI se trasladó hasta el lugar mencionado junto a sus hijos menores, donde disfrutó de un día de playa con Clara Liebaert, la que fue su suegra. Durante su estancia no hubo ni rastro de Iñaki, algo que dio pie a conjeturas que señalaban a la todavía distancia que seguía existiendo entre ellos.