La Infanta Cristina, muy cerca de los Urdangarin en sus últimas vacaciones de verano

Siguiendo las tradiciones familiares, la Infanta Cristina ha pasado los últimos días de verano en Bidart, la localidad del País Vasco francés donde solía acudir con el padre de sus hijos para disfrutar durante la época estival del año. Y es que, pese a su divorcio con Iñaki, la hija del Rey Juan Carlos parece continuar siendo fiel a este lugar considerado «refugio» y punto de encuentro con los miembros del clan Urdangarin. Ya viajó hasta allí el año pasado, cuando tan solo habían transcurrido unos meses desde que salió a la luz su divorcio. Ahora, a la espera de firmar los papeles oficiales que confirmen el fin de cualquier vínculo entre ambos, ha vuelto a elegir Bidart como destino vacacional.

En esta ocasión, la Infanta se ha trasladado hasta la localidad mencionada junto a sus hijos menores, Irene y Miguel, ya que Pablo y Juan, los dos mayores, han comenzado sus primeros pasos en el mundo laboral, los cuales les han impedido poder unirse a los planes vacacionales planteados por su madre. Pero, pese a la ausencia de estos dos vástagos, la Infanta Elena, Irene y Miguel Urdangarin no han estado solos. Tal y como publica en exclusiva la revista del saludo, la hermana del Rey Felipe VI ha disfrutado de un día de playa junto a Claire Liebaert, la madre de Iñaki Urdangarin, una de sus hermanas, y varios primos de sus hijos. Una imagen que deja entrever que, pese a su divorcio con el ex duque de Palma, ha continuado manteniendo una buena relación con su familia política.

Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert y Pablo Nicolás Urdangarin en Madrid. 2019/ Gtres

Es importante reseñar que, según ha trascendido, Iñaki Urdangarin también se ha traslado hasta Bidart este verano, pero por ahora, no hay constancia de que el ex matrimonio se haya reencontrado, ya que se desconoce si han llegado a coincidir en las fechas. Sea como fuere, lo cierto es que, aunque por ahora la firma que concluye el divorcio entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina no acaba de llegar, las relaciones entre la hija menor del Rey con los miembros de la familia de su ex marido siguen siendo excelentes. De hecho, a juzgar por las fotografías publicadas por las revistas mencionada, Doña Cristina se muestra tranquila y cómoda durante la jornada de playa. Una jornada en la que también hemos podido descubrir una de las pasiones de Miguel Urdangarin, quien ha mostrado ante las cámaras un claro dominio con la tabla de surf, declarándose fan del deporte acuático.

El verano de 2023 ha sido diferente en muchos aspectos para la Infanta Cristina. Es el primero en el que todos sus hijos son mayores de edad, donde cada uno ya va tomando las riendas de su vida, iniciándose en ramas profesionales, laborales y universitarias. Por otro lado, cabe destacar que a principios de verano, se dio por hecho que se produciría el reencuentro de los Borbón en Marivent, Mallorca, algo que finalmente no ha sucedido, ya que tan solo han acudido el Rey Felipe, la Reina Letizia y sus dos hijas al enclave residencial de la isla balear.