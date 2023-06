Semana de celebraciones para la infanta Cristina. La hija menor de Juan Carlos I y la Reina doña Sofía cumple este 13 de junio 58 años, apenas tres días antes de que su hija Irene se gradúe en la Escuela Internacional de Ginebra. Un cumpleaños diferente para doña Cristina porque, aunque no es el primero desde que se separara de Iñaki Urdangarin, sí que es un punto de partida para su nueva vida: con la mayoría de edad de su hija pequeña y el divorcio de la pareja cada vez más próximo a concretarse -si es que no se ha cerrado ya-.

La hermana de Felipe VI celebra este cumpleaños con la vista puesta en el fin de etapa escolar de su hija menor. Será el próximo día 16 de junio cuando Irene Urdangarin se gradúe en Ginebra y ponga el broche de oro a sus años en la prestigiosa Escuela Internacional. Han trascendido algunos detalles sobre los próximos planes de la hija menor de la Infanta, aunque por ahora no hay nada confirmado. Lo que sí parece es que Irene, a diferencia de sus hermanos, podría permanecer en Suiza, donde doña Cristina estableció su residencia hace años.

La graduación de Irene será, en cualquier caso, un punto de encuentros incómodos. No existen datos oficiales sobre esta ceremonia, pero algunas fuentes apuntan a que tanto doña Cristina como Urdangarin estarán presentes en la celebración -quién sabe si, quizás se haya firmado ya el divorcio para entonces-. Además, es probable que los hermanos de Irene no falten a esta especial jornada, así como la Reina Sofía y Juan Carlos I. Quizás también algunos miembros de la familia del ex duque de Palma aunque habrá que esperar a ver si trasciende más información llegado el momento.

El gran cambio de la infanta Cristina

De lo que no hay duda es de que los últimos meses han supuesto para la infanta Cristina una auténtica revolución. Más allá del shock inicial por la ruptura con Iñaki Urdangarin, la hermana de Felipe VI ha sabido gestionar el varapalo sentimental para convertirlo en algo positivo para ella. Centrada en sus hijos y en su carrera profesional, la hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía ha experimentado una impresionante transformación física y ha resurgido como un Ave Fénix.

A sus ya 58 años, la infanta Cristina no solo está más delgada y estilizada, sino que se ha sometido a algunos retoques estéticos -como extirparse la verruga que tenía en la nariz- y apuesta por looks más juveniles que le quitan años de encima. Un importante cambio físico al que ha contribuido también el paso por la peluquería o el trabajo en el gimnasio, que se nota en su esbelta figura. Prueba de ello es una de sus últimas apariciones públicas, en la boda de unos amigos en Toledo a principios del mes de mayo, en la que apostó por un conjunto de falda plisada y top muy de tendencia y con el que estaba radiante.

Aunque está muy volcada en sus compromisos laborales de la mano de la Fundación Aga Khan y el Área Internacional de la Fundación La Caixa, lo cierto es que doña Cristina siempre encuentra tiempo para dedicarle a sus hijos y a su padre. La hemos visto en varias ocasiones en partidos de balonmano de su hijo Pablo, en París junto a Juan Carlos I o en algún concierto con Irene Urdangarin. A pesar de que se sabe que la relación con su hermano Felipe VI es más fluida que antaño y que ambos han coincidido en algunos momentos -como en los funerales de Constantino de Grecia o en Mallorca, pero dentro de Marivent-, la cuenta pendiente más importante de la ex duquesa de Palma es que el reencuentro con los Reyes quede plasmado en alguna cita más privada, que abra las puertas a una nueva etapa con Urdangarin totalmente fuera de escena. Quizás no quede tanto para ello y sea solo cuestión de tiempo.