El único reencuentro público del príncipe Enrique y los Windsor

A menos de una semana de la Coronación del rey Carlos, quedan ya pocas dudas sobre quiénes asistirán a esta importante e histórica cita. Más allá de los representantes de diferentes casas reales, se ha confirmado ya qué miembros de los Windsor y otras autoridades estarán en la Abadía de Westminster. Entre ellos se encuentra el príncipe Enrique, que viajará a Londres solo, sin su esposa.

A pesar de las polémicas de los últimos tiempos y de que la ceremonia coincide con el cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie, Enrique no va a faltar a un día tan importante para su padre. No obstante, se sabe que el duque de Sussex mantendrá un perfil bajo y que no tendrá un papel destacado en ninguno de los eventos planeados a lo largo de los próximos días.

Dado que el hijo menor del Rey va a estar en Londres para la Coronación del soberano, desde el museo de Madame Tussauds han tomado la decisión de reunir a la familia por un tiempo limitado. Así lo han confirmado desde la institución en un comunicado oficial. Desde que anunciaran su salida de la estructura de ‘La Firma’, los duques de Sussex no estaban en la zona dedicada a la Familia Real, sino que sus figuras de cera se encontraban ubicadas en el área destinada a rostros conocidos del panorama internacional, junto a nombres como Brad Pitt, George Clooney, Angelina Jolie y los Beckham.

Tal como han asegurado fuentes del museo, la figura del príncipe Enrique se unirá a la de los príncipes de Gales, a la del rey Carlos y a la de la reina Camila. En este caso, el príncipe Guillermo viste traje blanco y negro -igual que su hermano- y Catalina con un diseño en color verde. Por su parte, el rey Carlos va a vestir el mismo atuendo que usó para el primer banquete de estado de su reinado, en noviembre de 2022, al igual que la reina Camila. El gerente general de Madame Tussauds de Londres, Tim Waters ha dicho: «A partir de hoy, el príncipe Enriquese ha reincorporado oficialmente al área de la Familia Real. El traslado temporal refleja la participación del duque de Sussex en la Coronación y garantiza que los invitados puedan conocer de cerca a todos los miembros de la Familia Real que asisten a este evento único».

«Su figura permanecerá en la zona de la Familia Real hasta el final de las celebraciones de la Coronación, después regresará a la zona de entretenimiento, donde permanece Meghan Markle», han dicho fuentes oficiales. Esta podría ser la única reunión pública del príncipe Enrique con su familia, dado que en la Coronación no va a tener un papel protagonista, sino más bien todo lo contrario. De hecho, dadas las circunstancias, no se sabe qué tipo de encuentro habrá entre el duque de Sussex y su familia.