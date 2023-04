Todos los detalles de la boda religiosa de Alejandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory

La Princesa Alexandra de Luxemburgo (32), la cuarta hija del duque Enrique de Luxemburgo y la duquesa consorte María Teresa de Luxemburgo, y el empresario francés Nicolás Bagory (34), ya son marido y mujer. Fue en el día de ayer, apenas una semana después de su enlace civil en el ayuntamiento de Luxemburgo, cuando la pareja pronunció el Sí, quiero en una ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia de Saint-Trophyme ante el obispo de Frejus-Toulon, Dominique Rey, en la Provenza francesa, en plena Costa Azul, a la que han acudido sus familiares y amigos más allegados.

Alexandra llegó a la iglesia con 18 minutos de retraso, de la mano de su padre y padrino, vestida de blanco, con un diseño sin mangas y con escote en V y pliegues en el cuerpo, y con un velo de tul con diamantes incrustados. Pero sin duda, su look nupcial estuvo marcado por la tiara que coronaba su cabeza: la conocida como la Chaumet Choker. Se trata de una pieza enrejada de diamantes hecha por Chaumet para su abuela, la gran duquesa Josephine Charlette, que Alexandra tomó prestada de la Casa Real para su gran día, según señala la prensa francesa.

Por su parte, el novio, que esperaba la llegada de la Princesa en el templo del brazo de su madre y madrina, que eligió un vestido en azul celeste, con un sobrevestido bordado con flores en tonos pastel; optó por un chaqué de lo más clásico, con pantalón de raya diplomática, chaleco y corbata en gris perla.

No faltaron a la ceremonia los hermanos de Alexandra, los príncipes Louis (36) y sus dos hijos fruto de su matrimonio con Tessy Antony, de quien se separó en el año 2019; y Sebastián (31), que acudió junto a su esposa, la Princesa Claire, y sus hijos, de nueve y siete años respectivamente, y el Príncipe Guillermo (41) y su mujer, Stéphanie de Lannoy.

Tras ellos llegó la madre de la novia, la Gran Duquesa María Teresa, con un mono negro asimétrico bicolor con una gran flor en el hombro que rodeaba el escote y caía alrededor de su brazo, de la colección Ready To Wear 2023. María Teresa llevó el pelo recogido.

Ya convertidos en marido y mujer, Alexandra de Luxemburgo y Nicolás Bagory abandonaron la iglesia muy cómplices y cariñosos, y se dirigieron al coche que les estaba esperando para continuar con la fiesta, ya en la intimidad familiar: un clásico Roadster MGB Cabriolet de color blanco que, según la prensa local, data de 1962 y fue fabricado en Gran Bretaña.

La otra (no) boda de la Familia Ducal

La de Alexandra no era la única boda dentro de la Familia Ducal de Luxemburgo que estaba prevista para este años. El hermano de la Princesa, el príncipe Luis, también había anunciado su compromiso con la abogada Scarlett-Lauren Sirgue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cour grand-ducale Luxembourg (@courgrandducale)

La boda iba a celebrarse en 2022. Sin embargo, el propio Luis confirmó que, finalmente, no sería así. «No nos vamos a casar. Sin embargo, no ha habido dudas, ni hubo ningún problema en nuestra pareja, sino diferencias fundamentales de opinión que nos han llevado a tomar esta decisión», dijo en unas declaraciones a la revista Point de Vue. Por el momento, no han trascendido los motivos de esta ruptura aunque ambos dijeron que seguirían siendo amigos.