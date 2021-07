Thomas Markle vuelve a la carga y lo hace con una nueva amenaza directa a su hija Meghan. Ha sido a través de una entrevista en Fox News en la que ha confesado que está dispuesto a llevar a los tribunales a los duques de Sussex, con el objetivo de poder ejercer sus derechos de abuelo. El suegro del príncipe Harry se ha vuelto a mostrar implacable con ellos haciendo referencia a varias de las polémicas que les han tenido en boca de medio mundo en los últimos meses.

La entrevista se ha realizado en su domicilio ubicado en la localidad mexicana de Rosarito, a poco más de 100 kilómetros de la impresionante mansión en la que residen Meghan y Harry con sus hijos en Los Ángeles. Y es precisamente esa poca distancia y el deterioro de su salud los que han hecho que haya tomado esta decisión al no conocer todavía a Archie y a Lilibet.

«Solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano», ha dicho de manera contundente. «No deberíamos castigar a los niños por el mal comportamiento de Meghan y Harry. Archie y Lili son niños pequeños, no son peones. No son parte del juego. Y también son miembros de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza».

La relación de la duquesa de Sussex con su padre es inexistente, sobre todo desde que este decidió saltar a los medios de comunicación coincidiendo con el anuncio de su boda con el príncipe inglés. Unas declaraciones en las que no hablaba precisamente bien de su hija, y que no han cambiado mucho con el paso de los años.

De hecho, hace un mes que volvió a la carga llamando «fríos» a su hija y a su yerno, por negarse a mantener un encuentro con él. «Cometí un error tonto y me han castigado por ello», dijo al referirse a sus apariciones públicas. «En este programa en el que han estado hablan de compasión. No hay compasión por mí, no hay compasión por mi familia. Si hubiera hecho algo terriblemente mal, estaría bien, pero no lo he hecho», respondía en una clara alusión a la polémica entrevista de los duques con Oprah Winfrey.

En la misma, Meghan dejó claro que veía «difícil una reconciliación con él», cuando la afamada presentadora le preguntó si se había sentido traicionada por su progenitor. Su padre fue el artífice de unas fotografías pactadas con unos paparazzi, que se publicaron en los tabloides ingleses poco antes de la boda del hijo pequeño del príncipe Carlos y Lady Di.

Se pronuncia sobre el libro de Harry

Sus deseos de ejercer de abuelo con Archie y Lili chocan con sus declaraciones. En la misma entrevista no dejó pasar la ocasión de pronunciarse sobre el libro de memorias del príncipe Harry, que ya están trayendo cola. «Después de tres sesiones con los psiquiatras y Oprah Winfrey no tendrá mucho más que contar», afirmó con ironía.

Como no podía ser menos, la polémica entrevista con Oprah Winfrey también ha sido objeto de sus críticas, aunque en esta ocasión el dardo ha ido directo contra la comunicadora: «Creo que los está usando para construir su red y sus nuevos programas. Se ha aprovechado de un hombre debilitado y ha conseguido que diga cosas que no debería decir en televisión».