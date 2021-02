Los Bernadotte siguen la estela de los Windsor. La Familia Real de Suecia tendrá su propia serie de televisión, al más puro estilo de “The Crown”, uno de los mayores éxitos de la plataforma Netflix.. La cadena TV4 de Suecia está preparando una serie de televisión que se centrará en la vida del actual monarca, Carlos Gustavo, desde su más tierna infancia hasta la actualidad. Así lo han confirmado fuentes de la cadena al portal “Variety”. Aunque la serie se encuentra aún en su fase inicial, sí que ha trascendido que contará con seis capítulos en una primera etapa, aunque no se descarta ampliarla y hacer varias temporadas, dependiendo de los resultados de audiencia que obtenga. Lo que de momento no está previsto es retrotarerese en exceso en el tiempo, sino centrarse en la figura de Carlos Gustavo, de la misma manera que “The Crown” lo hace en la reina Isabel II, a pesar de que ya cuenta con varias temporadas que han generado un gran éxito.

El responsable del proyecto es el mismo que se ha encargado de otras series nórdicas como “The Bridge”, “Beck” y “Björnstad”. Josefine Tengblad, directora de drama de TV4, ha asegurado que, aunque en Suecia todo el mundo tiene una mejor o peor opinión de la Familia Real, el objetivo es aportar una visión diferente: “independientemente de lo que uno pueda pensar de ellos, tenemos la oportunidad de agregar nuevas dimensiones a la vida de nuestro rey y esto es un proyecto de prestigio para nosotros. La vida del rey Carlos Gustavo se parece un poco a la película “El discurso del rey”, donde a una persona se le enseña a ser algo que realmente no es», aseguran desde la productora.

Según aseguran varias fuentes, la historia empezará con la muerte de Gustavo Adolfo de Suecia, padre del actual monarca en un accidente de avión en Dinamarca en el año 1947, aunque habrá episodios que versen sobre fechas anteriores. Se tratarán muchos aspectos de la vida del Rey, desde su llegada al trono y su historia de amor con la reina Silvia, que ha sido uno de sus grandes apoyos a lo largo de los años. No se sabe aún, aunque se espera, que se traten algunos de los escándalos que han sacudido su reinado.

A pesar de que los miembros de la Familia Real ya han sido informados del proyecto, parece que no están muy ilusionados con la idea, ya que podría haber algunos aspectos en los que se ofreciera una visión que no gustase a los Bernadotte.

Es muy pronto aún para saber cómo va a estructurarse la trama, pero si nos remitimos al ejemplo más cercano, “The Crown”, lo cierto es que son varios los aspectos que se tratan que no han gustado a los miembros de los Windsor, que no se han visto reflejados con fidelidad. Y es que, al margen de los acontecimientos históricos -sobre los que también pueden existir a veces interpretaciones-, lo cierto es que es muy difícil saber lo que ocurre tras los muros de palacio si no se tiene el testimonio directo de los protagonistas, algo que, en este caso, resulta muy complicado obtener. Habrá que esperar a que se grabe la serie para ver si los Bernadotte quedan un poco más satisfechos con la ficción de lo que han quedado los Windsor.