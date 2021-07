Parece que Tessy de Luxemburgo está impaciente por formalizar su relación con el empresario suizo Frank Floessel. A pesar de que la pareja está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo en común y que además tenían previsto casarse pronto, acaban de anunciar que la boda se celebrará mucho antes de lo esperado.

Hace apenas unos días, la exmujer del príncipe Louis de Luxemburgo anunció que su enlace tendrá lugar nada más y nada menos que la próxima semana. Una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa, ya que la joven está a pocas semanas de dar a luz y no se ha comprendido muy bien la necesidad de precipitar los acontecimientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tessy Antony De Nassau (@tessy_from_luxembourg)

En su publicación en Instagram, Tessy aparece luciendo un avanzado estado de gestación, lo cual confirma que su tercer hijo nacerá muy pronto. Ella misma confirmó hace poco que se trata de un niño. Lo hizo con motivo de la celebración de la baby shower a la que asistieron algunas de las personas de su círculo más íntimo.

Tanto ella como Floessel están impacientes por dar un paso más en su relación y, sobre todo, por verle la carita a su bebé. Un niño muy deseado, aunque, todo sea dicho, el anuncio de su próximo nacimiento también resultó ser toda una sorpresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tessy Antony De Nassau (@tessy_from_luxembourg)

En la misma publicación, Tessy explica que tanto ella como su prometido están expectantes por convertirse en marido y mujer y que por eso no han podido esperar. La joven asegura que han preferido renunciar a una gran fiesta a cambio de una ceremonia rápida: «nos casamos la semana que viene y, pese a la enorme cantidad de trabajo de última hora y otros preparativos, todo el mundo está esperando a que mamá y papá formalicen esta relación antes de que el pequeño llegue. Gabriel, Noah y Julia serán los padrinos y la madrina de honor. Parece que estoy en una preciosa película romántica», ha escrito la exnuera de los Grandes Duques.

Ella misma ha recalcado que va a ser una ceremonia íntima y discreta, con la asistencia de su círculo más cercano, aunque no descartan hacer una celebración más grande dentro de unos meses, cuando la situación haya mejorado.

Desde el comienzo de su relación con el príncipe Louis, Tessy ya demostró que iba a hacer las cosas de una manera diferente. Ya su enlace marcó un antes y un después en lo que hace entonces se había hecho en los enlaces reales, cuando acudió a la iglesia de blanco y con su hijo mayor en brazos. También su separación estuvo llena de polémicas. A pesar de que al principio entre el Príncipe y su exmujer la situación fue bastante tensa, finalmente llegaron a un entendimiento y, de hecho, a día de hoy mantienen una excelente relación.

De hecho, no va a ser Tessy la única que pase por el altar en breve. El propio príncipe Louis anunciaba hace unos meses su intención de contraer matrimonio con la abogada francesa Scarlett Lauren y aunque no han trascendido por ahora más detalles sobre esta boda, se espera que sea un poco menos discreta que la de su ex. Al fin y al cabo, aunque se trate de segundas nupcias, Louis sigue siendo el hijo del jefe del Estado de Luxemburgo.