‘Tampongate’: el mayor escándalo sexual de Carlos y Camila Parker, resucitado por ‘The Crown’

Faltan tan solo unos días para que la nueva y quinta temporada de The Crown llegue a Netflix, razón por la que cada vez es más la expectación que gira en torno a esta serie cuyos protagonistas principales no son otros que los miembros de la Familia Real británica. En esta última ocasión, ha llamado especialmente la atención que las grabaciones cuentan con un momento que en su día se hizo viral y que involucró al entonces príncipe Carlos y a su ahora esposa, Camila Parker Bowles, quienes habían llevado a cabo una conversación telefónica totalmente distendida y subida de tono, probablemente sin llegar a imaginar que sus mensajes se acabarían filtrando.

El ya conocido como Tampongate en todos los rincones del planeta fue, sin duda alguna, un asunto que hizo estallar por los aires la aparente tranquilidad del clan Windsor, siendo un escándalo matrimonial que dejaba en muy mal lugar al ahora Rey británico. Es por ello que, teniendo en cuenta su importancia, en The Crown no han querido pasarlo por alto, y según ha asegurado The Telegraph, la serie emitirá escenas de la conversación telefónica íntima que en su día mantuvieron el soberano y la consorte allá por los años 80, a cuyos personajes interpretarán el actor Dominic West y la actriz Olivia Williams, mientras que Imelda Staunton dará vida a la Reina Isabel y Elizabeth Debicki a Diana de Gales.

Pero, ¿qué fue lo que hizo que el Tampongate hiciera sonar las alarmas de todo el mundo? Por aquel entonces, era impensable la idea de que pudiera salir a la luz una llamada explícita entre Carlos y Camila, provocando un revuelo inaudito dentro de la Familia Real británica y especialmente para la princesa de Gales, aunque muchas eran sus sospechas a la hora de creer que su marido estaba manteniendo una relación extramatrimonial con Parker Bowles, las cuales se solventaron definitivamente tres meses después de su divorcio, cuando se filtró a la prensa esta conversación que databa concretamente del 1989. Una charla de lo más amorosa en la que el hijo mayor de Felipe de Edimburgo expresaba su deseo de “ser un tampón” para vivir dentro de la que era su amante: “Te necesito varias veces a la semana”, decía él, mientras que ella también le seguía el juego: “Te necesito toda la semana. Todo el tiempo”, a lo que él le daba ideas: “Viviré dentro de tus pantalones o algo así. ¡Sería mucho más fácil! (…) Podría ser un Tampax”, respondía, y Camila le decía que también podría ser “un par de bragas”, hasta que ambos finalizaban el diálogo con risas y demostrándose lo mucho que se querían. Algo que posiblemente no gustó en absoluto a Diana de Gales, que tuvo que vivir en varias ocasiones cómo el que fuera su marido había renegado de su relación para poner toda la carne en el asador con Camila, y así se verá reflejado en The Crown el próximo 9 de noviembre.