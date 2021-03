Las últimas semanas no han sido nada fáciles para los duques de Sussex. Al margen de la feliz noticia del embarazo de Meghan Markle, la polémica por la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey no ha hecho sino acrecentarse cuando apenas queda muy poco para su emisión. Hace unos días, el diario británico “The Times” publicó una información según la cual varios miembros del que fuera personal al servicio de los Sussex se habían quejado de bullying por el comportamiento de la Duquesa. Una noticia que, si bien no es nueva, cobra fuerza en estos momentos ante la posibilidad de que estas personas presenten una demanda. De hecho, mientras que los Sussex han asegurado a través de un portavoz que se les está intentando calumniar justo cuando va a emitirse su entrevista, desde Buckingham han anunciado que se va a realizar una investigación para aclarar lo que ha ocurrido.

Mientras tanto, los Sussex están profundamente decepcionados por todo lo que está pasando en los días previos a la entrevista y están convencidos de que es una campaña en su contra: “llamemos a esto por su nombre: una calculada campaña de calumnias basada en informaciones engañosas y dañinas. Nos decepciona que los medios den credibilidad a esta representación difamatoria de la duquesa de Sussex”, aseguraba el comunicado que emitió la pareja tras la información publicada por el diario.

I have known Meghan for 17 years.

Here’s what she is: kind, strong, open. Here’s what she’s not: “a bully”.

ANY of us who know her, feel the same thing from her broken silence: Relief.

The truth shall set you free.

— janina gavankar (@Janina) March 4, 2021