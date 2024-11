Las sorprendentes imágenes de Christian de Dinamarca en África con las que revela sus planes de futuro

El primogénito de Federico X lleva desde septiembre en África Oriental, aunque lo cierto es que su aventura está a punto de llegar a su fin. Es por ello que antes de regresar a Dinamarca, el joven ha querido compartir algunas imágenes y reflexiones sobre esta experiencia, que ha descrito como «una vivencia que nunca olvidaré». «Llevo en África Oriental desde hace casi tres meses. La vida cotidiana aquí abajo es algo completamente diferente que en casa. La comida, la cultura, el clima, la vida silvestre, las tareas y la gente hacen de ello una experiencia que nunca olvidaré», ha comenzado diciendo.

«En las últimas semanas, he estado trabajando con la preservación de la naturaleza. Estoy supervisando y registrando animales en los arbustos y cuidando la oficina de la granja. Como muestra el vídeo, me acerco mucho a los animales salvajes cuando están anestesiados y hay que reemplazar sus collares GPS. He aprendido mucho sobre la vida aquí abajo y he ayudado a construir nuevas casas para los empleados. También he jugado unos buenos partidos de fútbol con los chicos locales. Pero ahora también estoy esperando para volver a Dinamarca, a casa con la familia y celebrar la Navidad en unas semanas», ha añadido Christian de Dinamarca.

En la publicación, el heredero al trono ha adelantado además que, en febrero, comenzará su formación militar, un paso importante en su preparación para asumir sus futuras responsabilidades, y que han dado la princesa Leonor o la princesa Ingrid de Noruega. «¡Ahora espero nuevos desafíos! En febrero empezaré a trabajar como oficial militar en el regimiento de guardia en Slagelse», ha escrito. Esto significa que, al menos por ahora, sus planes universitarios deberán esperar.

La formación castrense del príncipe Christian de Dinamarca tendrá lugar en Slagelse, una ciudad del este de Dinamarca con unos 32.000 habitantes y fundada por los vikingos en el siglo X.