La tensión entre los miembros de la Familia Real británica y el príncipe Enrique y Meghan Markle son una constante que se ha convertido en algo habitual. Si bien hubo tiempos pasados en los que gozaron de unión y armonía, todo eso forma ya parte de su pasado, sobre todo, desde que los duques de Sussex hicieran las maletas para irse a vivir a Estados Unidos, hace tres años, para comenzar una nueva vida alejados de la Firma, por lo que dejaron de ejercer como miembros activos de la Institución. Después llegaron los reproches en forma de declaraciones y entrevistas. Aunque la más llamativa fue la que ofrecieron a Oprah Winfrey en 2021.

El príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo Archie / Gtres

Fue en esa conversación con la presentadora donde Meghan le dijo a Winfrey que un miembro de la familia le había preguntado al príncipe Harry «cuán oscura» podía ser la piel de su hijo, Archie. Ahora, tras la publicación de Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, el último libro de Omid Scobie ha generado un gran revuelo. Tanto es así, que Holanda ha retirado de sus librerías el ejemplar. La cosa no termina ahí porque mientras que en la versión británica no se hacía ninguna revelación sobre este polémico tema, en la holandesa se lee: «Pero en esas cartas privadas se revelaba y se confirmaba una identidad: Carlos». Ante el revuelo generado, la editorial indicó en su página web que «se está rectificando actualmente».

Piers Morgan reveals names of royals exposed in bombshell book for asking ‘troubling’ questions about Archie’s skin color https://t.co/WsES8QvQ9w pic.twitter.com/mLNx2r3h6Q — Page Six (@PageSix) November 29, 2023

Ahora, Piers Morgan, conocido periodista y experto en los entresijos que suceden tras los muros de Buckingham Palace ha dado a conocer quiénes fueron estas dos personas que se preocuparon por el futuro color de piel del primogénito de los duques de Sussex. Según Morgan, fueron el rey Carlos III y la princesa de Gales.

La decisión de la Familia Real británica

Tras lo ocurrido y el escándalo que señala a la Firma, la Familia Real británica está considerando emprender acciones legales después de que Piers Morgan nombrara en televisión a los dos miembros que han protagonizado una polémica por racismo, señala The Mirror. Se dice que los ayudantes de Palacio siguen buscando información sobre cómo han podido aparecer extractos en la versión holandesa como un «error» de un texto traducido

Carlos III en una imagen de archivo / Gtres

La reacción de Omid Scobie

El autor del libro, que se encuentra en Países Bajos con la promoción del libro ha afirmado en el programa RTL Boulevard que no es cierto que él haya escrito «ninguna versión que tenga nombres». «El libro está disponible en varios idiomas y, por desgracia, no hablo holandés, así que no he visto la copia con mis propios ojos. Pero seguramente haya sido algún error de traducción y confío en que mi editor lo tiene bajo control», ha explicado.