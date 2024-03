A pesar de que es de sobra conocida su amistad con la Reina Letizia, Sonsoles Ónega no suele hablar de esta cuestión. La periodista es muy discreta con cuestiones relacionadas con la esposa del Rey Felipe VI, pero no es ningún secreto que mantienen una amistad muy especial que se remonta años atrás y que, según ella misma acaba de revelar, no ha cambiado nada.

Sonsoles Ónega, en compañía de la Reina Letizia. / Gtres

Aunque Sonsoles Ónega nunca tiende a pronunciarse sobre la Reina Letizia más allá de temas oficiales que trate en su programa, en ocasiones puntuales sorprende con algún comentario. Por ejemplo, en una reciente entrevista para un podcast de ABC ha dejado claro que su amistad con la Reina no ha cambiado a pesar del paso de los años: «Entre nosotras no ha cambiado nada desde que nos conocimos en CNN+, y te dirían que ella tampoco ha cambiado mucho. Otra cosa es que se haya adaptado a sus a sus circunstancias, pero la persona sigue siendo la misma. Y en eso me creerán o no, pero es lo que yo siento, con lo cual mi relación con ella no ha cambiado en cuanto a la forma que tenemos de relacionarnos», ha comentado la hija de Fernando Ónega, cuando le han preguntado si es fácil o complicado ser amiga de la Reina. No obstante, sí que ha matizado que las circunstancias han cambiado y que hay cosas que se han complicado un poco.

Sonsoles Ónega ha reconocido que, debido a su amistad con la Reina Letizia y, también, a que es hija de Fernando Ónega, es más comedida a la hora de hacer comentarios: «Soy más cuidadosa en las opiniones o hasta en mi propio posicionamiento, porque corro el riesgo de hacerle más daño que otra cosa, de no resultar creíble», ha dicho la periodista, que ha reconocido que la credibilidad es una cuestión que le preocupa mucho, porque es algo fundamental en su profesión.

Una amistad sólida y discreta

La Reina Letizia sorprendió el pasado mes de noviembre a la escritora en una firma de libros de su novela Las hijas de la criada. Mientras que Sonsoles Ónega estaba concentrada atendiendo a las personas que esperaban en la cola para que les dedicara el libro, se dio cuenta que la Reina Letizia era una más. La esposa de Felipe VI aguardó pacientemente como el resto de mujeres y hombres, para que la escritora le firmara la novela. Toda una sorpresa para Sonsoles Ónega, que se mostró muy emocionada cuando vio a su amiga frente a ella.

La Reina Letizia, con Sonsoles Ónega en una recepción. / Gtres

Porque para Sonsoles Ónega, doña Letizia, además de la esposa del Rey de España es eso, su amiga, desde hace muchos años. Y no hace falta que ella cuente detalles sobre su amistad, ya que, el abrazo en el que ambas se fundieron en el centro comercial esa tarde de noviembre deja claro que la suya es una amistad sólida. Doña Letizia se colocó al lado de la periodista y la estuvo reconfortando y animando, muy consciente de que se encontraba totalmente desbordada por la situación. Una sorpresa que la presentadora nunca olvidará.