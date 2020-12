Es una de las royals con más estilo del mundo y ahora también modelo de una conocida superficie de grandes almacenes. La peruana Sassa de Osma se estrena como rostro de una de las campañas de “El Corte Inglés”. La esposa del príncipe Christian de Hannover ha pasado un año muy intenso a todos los niveles. A la crisis generada por el coronavirus a nivel global se ha sumado el nacimiento de sus mellizos, Nicolás y Sofía y el estreno de su nuevo hogar, una magnífica casa en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, el noroeste de la capital.

Ahora, varios meses después de su estreno como madre por partida doble, la Princesa ha vuelto al trabajo con una campaña en la que da muestras de su innata elegancia. Se trata de la nueva colección de la firma Woman Limited para “El Corte Inglés”. Una cuidada producción que reivindica la elegancia clásica y la sofisticación, que Sassa de Osma encarna a la perfección. Looks atemporales pero sin perder de vista las últimas tendencias, una de las claves básicas del estilo de la princesa de los Andes. No en vano, la joven se ha colado en las listas de las más elegantes a todos los niveles, no solo en España, sino también en el resto del mundo, donde su capacidad para mezclar con absoluta maestría prendas de Alta Costura con otras low cost es constantemente alabada. Solo hay que recordar algunas de sus apariciones públicas más destacadas, como el día de la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank en el Castillo de Windsor o el maravilloso vestido de Jorge Vázquez por el que apostó en un reciente encuentro con los Reyes en el Palacio de El Pardo.

A pesar de que ahora retoma su papel como modelo de la mano de esta firma de “El Corte Inglés”, lo cierto es que la peruana también es diseñadora. Una faceta que ha dejado aparcada durante el embarazo y los primeros meses de vida de sus mellizos. Después de más de un año sin presentar colección, Sassa de Osma y su socia, Moira Laporta están preparando los detalles de su nueva colección, que previsiblemente salga a la venta de cara a comienzos del próximo año. Sin duda, una gran noticia para todos sus fans, que pronto podrán conocer las novedades de Moi&Sass, la firma de bolsos con la que la Princesa y su socia han conquistado a muchas de las vips de nuestro país.

Un tiempo de descanso

El pasado 12 de julio Alessandra de Osma se convertía en madre por primera vez de los mellizos Nicolás y Sofía. Desde entonces, la peruana ha estado prácticamente desaparecida, volcada en el cuidado de sus bebés y disfrutando de su nueva residencia, a la que se mudaron en pleno confinamiento.

Tres meses después de dar a luz, la Princesa reaparecía en público para los premios de moda “Who’s On Next”, donde presumía de su impresionante recuperación. Ahora ha decidido darle una nueva oportunidad a su carrera como modelo, que va a conciliar con esta nueva faceta de madre.