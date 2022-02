Llega el Día de San Valentín y aunque en lo que respecta a las familias reales no es una fecha que tenga un especial significado en el ámbito institucional, lo cierto es que cabe la opción de que las diferentes parejas royal de Europa lo celebren en privado. Algo que afecta también a los Reyes Felipe y Letizia. Y es que aunque en los actos oficiales sea complicado ver gestos de cariño entre ellos, esto no significa que cuando nadie les ve, no sean románticos. De hecho, a veces, incluso en eventos públicos ocurre que se dedican miradas o detalles que dejan ver la relación especial que mantienen.

Sin embargo, en esta ocasión en concreto, las posibilidades de don Felipe y doña Letizia son más limitadas que en otras ocasiones. El pasado miércoles, la Casa de S.M. el Rey anunciaba que el monarca había dado positivo tras someterse a un test para detectar el coronavirus. Según fuentes oficiales, el Rey comenzó a encontrarse mal el día anterior y ni la Infanta Sofía ni la Reina Letizia han presentado síntomas. Aunque la evolución de don Felipe es buena -la propia doña Letizia así lo confirmaba en un acto en Madrid-, debe cumplir con los protocolos de seguridad. Por este motivo, no será hasta el miércoles cuando se reincorpore a la agenda.

Esto es dos días después de la celebración del Día de los enamorados, por lo que no hay que esperar que el matrimonio pueda celebrarlo, al menos en la fecha indicada. El pasado año, debido a que esta fecha cayó en un domingo, no trascendió si los Reyes hicieron algo especial, aunque las restricciones de la pandemia no permitían muchas cosas. Sin embargo, justo un año antes, en febrero de 2020, los Reyes disfrutaron de la jornada de San Valentín en un entorno privilegiado, con una visita a El Rocío y al Parque de Doñana.

Un día en el que la pareja derrochó gestos de atención y cariño, mostrando una imagen natural y cercana. Miradas cómplices, abrazos y otros gestos que dejaron a la vista que para ellos, el tiempo es como si no hubiera pasado. Fueron unas de las últimas fotografías de los Reyes antes de que la mascarilla se convirtiera en un elemento imprescindible en nuestro día a día.

Sin embargo, la realidad es que, cuando están de cara al público, es el protocolo lo que prima. Cada uno de los movimientos, gestos, miradas, vestuario, miradas…. son analizados al mínimo detalle y, por eso, lo normal es que o haya mucho lugar a la improvisación. Don Felipe y doña Letizia no son especialmente expresivos en el ámbito oficial, pero tampoco dejan de dedicarse miradas y gestos de cariño en los actos en los que coinciden, siempre que es posible. Un detalle que ahora se ha hecho más evidente debido a la presencia de las mascarillas, lo que hace que la mirada cobre más fuerza todavía.

Sin embargo, ello no ha sido óbice para que don Felipe y doña Letizia hayan compartido gestos de complicidad. Lo vimos hace algunas semanas, cuando viajaron a Lisboa, en una visita a un centro de investigación en cáncer junto al presidente Rebelo de Sousa, con el que mantienen una relación muy especial. En esta visita, una fotografía de los Reyes mirándose se convirtió casi en un fenómeno viral porque doña Letizia miraba cariñosamente al Rey desde una posición más baja y este parecía sonreír.

No ha sido la única instantánea que ha dado muestras del buen momento que atraviesan los Reyes a pesar de que la institución ha pasado por etapas más bien complicadas. En la entrega del Premio Planeta en Barcelona el pasado mes de octubre también les vimos sonrientes y hablando de manera cómplice durante la cena.

No obstante, si echamos la vista un poco hacia atrás, la realidad es que, en términos generales, don Felipe y doña Letizia son poco dados a dedicarse gestos de cariño. Algún abrazo, algún beso tímido y discreto y sobre todo, miradas que dicen mucho más que las palabras. Ahora, con la llegada de un San Valentín tan atípico para ellos, no queda otra que celebrar su amor cuando el monarca termine su cuarentena. Mientras tanto, descubre en nuestra galería algunas de las imágenes más románticas de los Reyes con motivo del Día de los Enamorados.