Sale a la luz el último secreto desconocido del vestido de novia de la Reina Letizia

Han pasado más de dos décadas desde que la Reina Letizia y el Rey Felipe se dieron el «sí, quiero» delante de más de mil invitados en la Catedral de la Almudena de Madrid. Como era de esperar, la boda se convirtió en uno de los eventos más memorables de la historia de España y, más allá de los destacados asistentes (entre los que se encontraban representantes de la aristocracia, de la alta sociedad y de la cultura), gran parte de las miradas se centraron en el vestido de la novia, el cual generó un gran interés desde el anuncio del enlace nupcial.

Se trata de una prenda que fue confeccionada en seda natural con un elegante diseño que mezcla un estilo clásico y contemporáneo. Cuenta con un bordado en hilo de plata y oro además de con una cola de cuatro metros y medio de longitud, sin olvidarnos del llamativo cuello chimenea. El autor del atuendo fue Manuel Pertegaz y, veinte años después, ha salido a la luz cómo se le encargó el vestido que se convertiría en uno de los más recordados de la monarquía española.

El Rey Felipe y la Reina Letizia el día de su boda. (Foto: Gtres)

Ha sido Dione Caus, sobrina del modista mencionado, la encargada de sacar a la luz nuevas revelaciones desde el programa Tenía que ser de aquí, de Aragón TV. Según sus palabras, fue la infanta Pilar de Borbón la que movió los hilos necesarios para poder contar con los servicios del diseñador. Por aquel entonces, Pertegaz tenía 86 años, una edad que a los miembros de la Familia Real les preocupaba por si el resultado no era el esperado, ya que no sabía si se encontraría en sus plenas facultades para realizar el encargo. Para salir de dudas, la hermana del Rey Juan Carlos I preguntó directamente a Dione cómo estaba su tío.

La Reina Letizia el día de su boda. (Foto: Gtres)

Todo ocurrió en el rastrillo Nuevo Futuro de Madrid en noviembre de 2003, tan solo unos meses antes del gran día. «En el rastrillo la directora era doña Pilar de Borbón, la hermana del Rey Juan Carlos. Me preguntó cómo estaba mi tío y le dije que estaba estupendamente. Le pregunté por qué lo decía y ella me dijo que como era mayor…Le respondí que era cierto, pero que estaba estupendo. Me preguntó cómo tenía la cabeza, le dije que mejor que la mía. Le pedí que no disimulara, me di cuenta de que me estaba preguntando si mi tío era capaz de hacer el traje de Letizia. Se quedó ojiplática y me dijo que sí. Le dije que podía contar con él porque estaba en perfectas condiciones físicas y psíquicas», recordaba.

La Reina Letizia el día de su boda. (Foto: Gtres)

Así, ha salido a la luz que fue Pilar de Borbón la intermediaria para poder crear un vínculo profesional entre Pertegaz y Letizia en uno de los días más importantes para la actual Reina. No fue hasta meses más tarde cuando salió a la luz el diseñador que había sido elegido para confeccionar el vestido de la futura Reina, aunque, por aquel entonces, se dijo que había sido una decisión personal de la propia Letizia, aconsejada por su suegra, la Reina Sofía.