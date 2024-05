Han pasado 20 años de la boda de los Reyes. El 22 de mayo de 2004, don Felipe y doña Letizia contrajeron matrimonio en la Catedral de La Almudena, en una boda a la que asistieron numerosos rostros conocidos, no solamente del panorama royal, sino también de diferentes ámbitos de la sociedad. Un enlace por todo lo alto en el que hubo todo un despliegue de estilo y elegancia por parte de las asistentes a la celebración, como fue el caso de Rania de Jordania o Carolina de Mónaco, dos de las invitadas más elegantes. Sin embargo, sin duda, el secreto mejor guardado y el look más esperado fue el vestido de la novia.

Para su boda con el entonces príncipe de Asturias, doña Letizia confió en el buen hacer de uno de los modistas más importantes de nuestro país: Manuel Pertegaz. El diseñador, fallecido en agosto de 2014, diez años después de la boda de los Reyes, fue el responsable de uno de los trajes más especiales de la historia de la moda de España. Fue en su taller de Barcelona donde se fraguó el modelo, un vestido sencillo y clásico, pero no por ello menos imponente.

La Reina Letizia, el día de su boda con Felipe VI. (Foto: Gtres)

El modelo destacó por el cuello chimenea -uno de los favoritos de la Reina Letizia en aquella época- y estaba confeccionado en seda natural en blanco roto. De silueta ceñida, corte princesa y manga larga, el vestido de Pertegaz contaba con una impresionante cola en la que estaban bordados motivos de gran simbolismo, como la flor de lis, espigas de trigo, tréboles y madroños. Estos motivos también estaban bordados en la zona del escote, los puños, las mangas y la parte delantera del vestido, con hilos de plata.

La Reina Letizia, el día de su boda con Felipe VI. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia llevaba un velo que fue regalo de don Felipe, sujeto por la misma diadema con la que se casó la Reina Sofía: la Tiara Prusiana, de diamantes y platino. Una pieza que, en origen, fue de la princesa Victoria Luisa de Prusia y que ha ido pasando de generación en generación. Se espera que la princesa Leonor la lleve algún día. Además de la diadema, la Reina Letizia llevó también unos pendientes de diamantes, regalo de don Juan Carlos y doña Sofía.

La Reina Letizia, el día de su boda con Felipe VI. (Foto: Gtres)

El trabajo de Pertegaz fue muy alabado en todas partes y, a pesar de la lluvia que cayó en Madrid la mañana del enlace, doña Letizia brilló con luz propia. Una década después, pese a su habitual discreción, Manuel Pertegaz hizo unas declaraciones al diario ABC en las que habló del diseño y de cómo había sido trabajar con la Reina: «Me dio total libertad para hacer mi trabajo. Digo esto para acallar las voces que dicen que me impuso su criterio. Vino cuantas veces fueron necesarias. Nunca puso ningún impedimento», dijo el modista que, además, declaró que quería que el vestido fuera un modelo intemporal, que quedara para la historia. Ahora, dos décadas después, expuesto en el Palacio Real de Aranjuez junto a otros diseños de novias reales, sigue conservando ese aire regio y por encima de tendencias.

El vestido de novia de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Los otros looks de Pertegaz de la Reina Letizia

El vestido de novia ha sido el look más especial que la Reina Letizia ha llevado de Pertegaz pero no ha sido el único, eso sí, no diseñado por el modista. Varios años después de la muerte de Pertegaz, la Reina Letizia volvió a confiar en la marca, con Jorge Vázquez como director creativo.

La Reina Letizia, con un diseño de Pertegaz. (Foto: Gtres)

En concreto, hasta la fecha, la esposa del Rey Felipe VI ha llevado tres looks de la firma. Un precioso vestido de estampado floral y cuello con lazada que estrenó en unas audiencias en Oviedo; un esmoquin con chaqueta con detalles de plumas en los puños que estrenó en el debut de la princesa Leonor en los Premios de la Fundación Princesa de Gerona y, por último, un top de color negro que llevó en un concierto en Madrid.