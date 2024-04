Rania de Jordania será abuela: Hussein y Rajwa anuncian embarazo

Buenas noticias desde la corte de Jordania. El príncipe Hussein y su esposa, la princesa Rajwa, esperan su primer hijo. Así lo han confirmado fuentes oficiales a través de un breve comunicado oficial que se ha hecho público en diferentes canales. Una gran alegría para la Familia Real, no solamente para la pareja, sino también, para los padres del príncipe Hussein, el rey Hussein y la reina Rania, que se estrenarán como abuelos en apenas unos meses.

«La Corte Real Hachemita se complace en anunciar que Sus Altezas Reales el príncipe Hussein bin Abdullah II, príncipe heredero y la princesa Rajwa Al Hussein, esperan, con la ayuda y la gracia de Dios, su primer hijo este verano», reza el texto que ha emitido la Casa Real de Jordania en sus diferentes perfiles en las redes sociales, junto a una fotografía del príncipe Hussein y la princesa Rajwa en el día de su enlace, celebrado hace casi un año.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي تفاصيل:https://t.co/dAP45UTvAt pic.twitter.com/l8e9FrhIOE — RHC (@RHCJO) April 10, 2024

Por ahora, no se han confirmado muchos detalles sobre esta feliz noticia, pero sí se sabe que el nacimiento se espera de cara a los meses de verano. No se sabe si la princesa Rajwa espera un niño o una niña, algo que, por cierto, determinará si será el futuro heredero al trono de Jordania. Hay que recordar que es potestad del monarca nombrar a su heredero -en el caso de Hussein, antes de que Abdalá le designara, el heredero iba a ser su hermano, el príncipe Hamzah, hijo de la reina Noor-, a lo que hay que añadir que, en Jordania, no se permite a las mujeres ser titulares de la Corona. Por este motivo, en el caso de que fuera una mujer, sería princesa, pero no podría reinar.

La reina Rania de Jordania, en un acto con su hijo y su nuera. / Gtres

Una princesa discreta

Fue el pasado mes de junio cuando tuvo lugar el enlace entre el heredero jordano, el príncipe Hussein, y la princesa Rajwa, en una celebración a la que asistieron numerosos representantes de diferentes casas reales, incluidos los príncipes de Gales o la Reina Sofía, junto a Juan Carlos I.

Desde que se conociera la noticia del compromiso de la pareja, se ha comentado de manera continua el gran parecido entre la mujer del príncipe Hussein y la reina Rania que, por cierto, mantiene una relación muy estrecha con su nuera. De hecho, incluso ha hecho gala de la complicidad con la princesa Rajwa a través de las redes sociales.

La reina Rania de Jordania, en un acto con su nuera. / Gtres

Por el momento, aunque ha participado en algunos compromisos, la princesa Rajwa ha mantenido un perfil bastante discreto y ha estado alejada de la primera línea, sobre todo, porque ha tenido que afrontar la muerte de su padre, a consecuencia de una larga enfermedad. Ahora, el nacimiento del primer hijo de la pareja va a ser, sin duda, una gran alegría tras la muerte de su padre.