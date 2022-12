Más allá de Carlos: los otros romances de Camila, la reina ‘inesperada’

Al hablar de Carlos de Inglaterra es imprescindible hacer referencia a su historia de amor con Camila Parker-Bowles y a su matrimonio con Diana de Gales. Sin embargo y, aunque fuera de refilón, en la vida del nuevo monarca del Reino Unido también hubo otras mujeres, de la misma manera que, en el caso de Diana, se habló de su romance con el cirujano Hasnat Khan o el jinete James Hewitt. Sin embargo, poco se comenta de los otros hombres que pasaron por la vida de la que nunca pensó en convertirse en Reina Consorte del Reino Unido y que hoy brilla más que nunca en el Palacio de Buckingham. Prueba de ello es que hace unos días -en la primera gran cena de Estado del reinado de Carlos III- fue la única que apostó por estrenar joyas de la Reina Isabel, mientras que Kate Middleton prefirió mantenerse en un discreto segundo plano -si es que eso es posible.

Pues bien, Camila Parker-Bowles no ha tenido una vida azarosa en términos amorosos, pero el Rey Carlos no ha sido tampoco en único hombre de su vida, ni mucho menos. Cuando conoció al entonces príncipe de Gales, el objetivo de esta amistad no era otro que ‘entretener’ al heredero, ya que Camila en ningún caso cumplía con los requisitos que se exigían a una futura reina -menos mal que las cosas han cambiado-. Lord Mountbatten, mentor de Carlos, tenía muy claro el perfil de la persona que podía aspirar a reina: una joven de la alta nobleza, virgen y dócil. Unas cualidades fuera del alcance de Camila, pero que Diana cumplía a la perfección.

Camila Rosemary Shand​ era una mujer de familia adinerada, pero no pertenecía a la nobleza. Era una mujer divertida, de mundo, y que había tenido novios desde joven. De hecho, cuando conoció al entonces príncipe Carlos no tuvo reparos en decirle que sus antepasados habían sido amantes.

Según revela la escritora Ana Polo en su biografía de la Reina Isabel, uno de los primeros novios de Camila fue Kevin Burke, al que conoció en su puesta de largo. Este joven era heredero de una multimillonaria compañía y, al parecer, la pareja mantuvo relaciones sexuales a los pocos días. Esto provocó que Camila fuera vetada por la Corona.

Camila estuvo saliendo un tiempo con Kevin Burke, antes de conocer al que sería su marido, Andrew Parker-Bowles, del que tomó el apellido. Según parece, fue el hermano de Kevin, el que le presentó a Andrew y no dudó en cambiar a uno por el otro.

Andrew Parker-Bowles era hijo del sheriff de Berkshire y uno de los mejores amigos de la Reina Madre. A esto hay que añadir que había sido distinguido en los Blues and Royals, el regimiento más prestigioso de la Guardia Real. Era un hombre alto y muy atractivo, que no solo llamó la atención de Camila, sino también la de la princesa Ana. De hecho, durante un tiempo, entre los hermanos Carlos y Ana y Camila y Parker-Bowles tuvieron una especie de ‘relación a cuatro’ un tanto extraña.

Sin embargo, Parker-Bowles tampoco tenía muy buena fama. Se comentaba que tenía algunas amantes y que le había roto el corazón a más de una. Por eso Camila nunca tuvo reparos en mantener su romance clandestino con el heredero, al que conoció a través de Lucía Santa Cruz, quien, curiosamente, era vecina de Camila y había salido un tiempo con Carlos.

El hijo mayor de la Reina Isabel quedó cautivado por Camila, con quien compartía gustos, aficiones y sentido del humor. A pesar de la oposición de la familia y de las diversas maniobras que los Windsor efectuaron para distanciarlos, con el tiempo, ambos demostraron que su amor era auténtico y capaz de desafiar cualquier obstáculo. Nadie habría apostado hace años por verlos a los dos sentados en el trono, como así ha sido y que ahora se enfrenta unido a una de las etapas más convulsas de la monarquía británica.