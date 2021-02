Firyal de Jordania, víctima de un robo de joyas por más de un millón

Robo de grandes proporciones en la capital británica. Una exmiembro del personal de la limpieza de la residencia de la princesa Firyal de Jordania ha sido arrestada por haber presuntamente robado más de un millón de libras en joyas de gran valor -no solo económico- mientras trabajaba para la royal en su casa del exclusivo barrio londinense de Belgravia. Al parecer, la mujer, de sesenta y cinco años, se hizo con un impresionante botín en el que había anillos de diamantes, pulseras, relojes y pendientes entre otras cosas.

La exempleada sustrajo el impresionante botín a la Princesa y filántropa, y se lo dio a uno de sus parientes para que lo pusiera a la venta a través de una casa de subastas. El sospechoso fue detenido tras intentar vender un exclusivo anillo a través de un distribuidor que alertó a la policía. Los hechos ocurrieron a finales del mes de noviembre, pero ha sido ahora cuando han trascendido los detalles a través de fuentes oficiales.

Un portavoz de la Policía Metropolitana explicó los hechos al tabloide “Daily Mail”: “el 26 de noviembre, la policía recibió una denuncia de robo después de una cantidad importante de joyas de una propiedad”. Entre las piezas robadas destacan un anillo de esmeraldas y diamantes de la casa Tiffany; una sortija de diamantes de Rene Boivin; un broche de Cartier; un par de pendientes de perlas de diamantes y rubíes; un solitario de diamantes y rubíes y unas pulseras.

Aunque las investigaciones siguen abiertas, por ahora solo se ha detenido a la mujer de sesenta y cinco años y al hombre de treinta y siete, aunque ambos han sido puestos en libertad a la espera de ser procesados. Por ahora no ha habido ningún tipo de comentarios por parte de la princesa Firyal, exmujer del príncipe Muhammad bin Talal, el segundo hijo del difunto rey Talal de Jordania, abuelo del actual monarca, Abdalá de Jordania.

Conocida por su labor humanitaria y filantrópica -la Princesa es Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO desde 1992- hace algunos años protagonizó una curiosa anécdota en relación con unas joyas de la que dio cuenta Marina Tchomlekdjoglou en el libro de “Mi vida con Christina Onassis. La verdadera historia jamás contada”. La que fuera mejor amiga de la multimillonaria explicó que en una ocasión coincidió con la Princesa y que llevaba un espectacular collar de rubíes de Birmania. “En cuanto lo vi, pensé que era un obsequio de Stavros Niarchos, ya que lo único que el magnate les regalaba a sus mujeres eran joyas con esas piedras rojas”, explicaba la autora entonces, que no pudo evitar acercarse a la Princesa para preguntarle por la procedencia del collar y si era un obsequio del armador griego. Para su sorpresa, la tía de Abdalá de Jordania le respondió: ‘‘esta noche, después de la fiesta, vuelve a la caja fuerte de Stavros’’, aseguró Firyal. Quien sí tiene en su poder un precioso aderezo de rubíes regalo de Niarchos es la reina doña Sofía. La madre de Felipe VI puede presumir de este espectacular conjunto, que es de su exclusiva propiedad -no forma parte de las joyas de pasar- y que aún no le ha prestado a doña Letizia, ya que es posible que lo guarde para sus hijas o incluso para repartir entre sus nietas.