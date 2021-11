Como cada viernes, Zarzuela ha hecho pública la agenda de actividades prevista para la familia real en los próximos días. Una semana un tanto atípica ya que el martes, día 9 de noviembre, es fiesta en la Comunidad de Madrid. Se celebra el Día de La Almudena y, por tanto, no se trabaja, pero es un festivo a nivel local. Por este motivo, era de esperar que los Reyes no tuvieran compromisos oficiales en esta jornada.

Sin embargo, tal como confirma la lista de actividades de los próximos días, don Felipe y doña Letizia no iniciarán su agenda oficial hasta el miércoles día 10. En el caso de la Reina, no suele ser raro que comience sus actividades con cobertura mediática más allá del lunes, lo cual no significa que desde principio de la semana no esté centrada en labores de despacho, aunque don Felipe sí que suele contar con algún tipo de acto a comienzos de semana.

Sin confirmación oficial por parte de la Casa Real, cabe pensar que esta vez Sus Majestades quieran aprovechar para ‘tomarse el puente’, ya que, en el último festivo, el pasado día 1 de noviembre, doña Letizia estaba a punto de emprender un nuevo viaje de cooperación a Paraguay y la Princesa Leonor acababa de marcharse de Madrid para retomar sus estudios en Gales. En cualquier caso, esta es una información que rara vez se hace pública, salvo que algún curioso o algún fotógrafo se encuentre con la familia real en estos días de descanso.

Lo que sí sabemos es que, de cara al exterior, esta próxima semana será más activa para el Rey que para la Reina y que, siguiendo la tónica de los últimos tiempos, también doña Sofía tendrá un papel protagonista.

El miércoles don Felipe estrenará su agenda por la mañana asistiendo a la entrega de los Premios Nacionales de Sociología y Ciencia Política 2019 y 2020. Un acto que se celebrará en el Museo del Prado. Más tarde, recibirá en audiencia al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone. Por su parte, doña Letizia asistirá al acto organizado por la Fundación Microfinancias BBVA “Conectados por la oportunidad digital”. Este es el único compromiso de cara al público de la Reina esta semana.

El jueves, don Felipe hará una intervención telemática en la IV Edición del Foro Sobre la Paz, que se celebra en París. La Reina Sofía viajará a Vitoria para la inauguración del IX Congreso Nacional del Alzhéimer CEAFA, una cuestión con la que desde siempre ha estado muy implicada.

Ya el viernes, el Rey cerrará su agenda institucional con dos actos en Galicia. En primer lugar estará presente en la presentación de las versiones eléctricas de los vehículos comerciales ligeros del grupo Stellantis y participará en un almuerzo con motivo del 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Galicia.

A la espera de saber los próximos compromisos de Sus Majestades, de lo que sí se tiene constancia es de que a finales de mes tienen previsto un viaje oficial a Suecia, cuyos detalles aún no han trascendido.