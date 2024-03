La cita romántica de los Reyes Felipe y Letizia: un paseo por Madrid y una visita a una librería

La cultura es uno de los motores que mueve la agenda privada de los Reyes Felipe y Letizia. Por eso este fin de semana, concretamente el pasado sábado 23 de marzo, se han dejado ver por la librería del cine Doré, situada en el centro de la capital.

Sus Majestades han disfrutado de una cita romántica paseando por Madrid como si fueran dos viandantes más. Un testigo aseguran que recorrieron la calle Tirso de Molina y al caer la tarde entraron en el citado local, especializado en obras relacionadas con el séptimo arte.

La Reina Letizia tras comprar un cupón de la ONCE. / Gtres

Los Reyes de España han intentado pasar inadvertidos, pero como es normal no lo consiguieron. El usuario de X (antiguo Twitter) @rosebudshears confirma que don Felipe y doña Letizia tuvieron un comportamiento completamente normal. “De esto que vas al Doré y te encuentras a Felipe y Letizia en plan pareja dando un paseo por Madrid”, escribe en la citada cuenta.

Para los curiosos y demás revistas del corazón que me habéis contactado. Ahí tenéis la foto. pic.twitter.com/JSsyZNlkts — Dani Boz (@rosebudshears) March 24, 2024

Este plan romántico forma parte de la agenda privada de Sus Majestades. Ambos se decantaron por un estilo informal a la par que elegante. El rey llevaba puesto un jersey negro y la madre de la princesa Leonor un suéter de rayas azules y blancas.

La cita de los Reyes Felipe y Letizia en Madrid

La Reina Letizia y Felipe VI en ARCO. / Gtres

Felipe VI y su mujer se han dejado ver en las inmediaciones de la plaza de Antón Martín, situada en el centro de la capital. En actitud relajada y disfrutando del ocio de la ciudad, Sus Majestades pasaron la tarde del sábado paseando hasta el anochecer. En un momento dado hicieron una parada en la librería del cine Doré. Por todos es conocido que son grandes seguidores de la industria cinematográfica.

El pasado mes de enero, los Reyes estuvieron en los cines Renoir Princesa. Fue doña Letizia, vestida con un bonito abrigo de color rojo, la que se acercó a la taquilla para pedir las entradas. Un testigo aseguró que también compró dos refrescos. Mientras tanto, su marido esperaba paciente, también luciendo un look casual. Sus Majestades disfrutan visualizando películas en versión original y es habitual verles en este tipo de ambientes.

El libro que ha llamado la atención de don Felipe y doña Letizia

Don Felipe y doña Letizia vestidos de negro. / GTRES

Los padres de la princesa Leonor aprovecharon las cálidas temperaturas del pasado sábado para disfrutar de Madrid. En concreto se detuvieron en la tienda de libros de la Filmoteca Nacional y hubo una obra que les llamó la atención. Felipe VI y su mujer se interesaron por lo último que ha escrito el periodista y crítico de cine Carlos Boyero.

La librería ha utilizado la red social X para explicar cómo se portaron los Reyes: “fueron muy majos. Me preguntaron por el libro de Boyero”. Este ejemplar lleva por nombre No sé si me explico y se rata de un trabajo autobiográfico donde su autor recuerda algunos de sus episodios más polémicos con un «tono provocador que le caracteriza».

No sé si me explico profundiza en el autor, en concreto en «sus neuras, sus ternuras, sus conocimientos, sus desmedidas aficiones hedonistas, sus amores, sus amistades, sus soledades, los paraísos artificiales, la imposible relación con la tecnología, la depresión, la euforia”. Así lo refleja el resumen que aparece en la contraportada.