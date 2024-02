Este es el cine favorito de Felipe VI y Letizia: casi siempre compran las entradas online

A estas alturas ya debes saber que los reyes de España son aficionados al cine y siempre que pueden se escapan para ver diversas películas. Así cuentan con un rato donde pueden pasar algo más desapercibidos al margen de su agenda diaria y de los compromisos oficiales. Debes saber que el cine favorito de Felpe VI y Letizia.

Suelen ir a ver películas taquilleras y grandes éxitos y es lo que hicieron durante este día.

Descubre el cine favorito de Felipe VI y Letizia

Concretamente hablamos de los cines Renoir Princesa, en Madrid, que escogieron para ver una película durante el 26 de febrero.

Aunque casi siempre suelen comprar las entradas online para entrar ya directamente, esta vez las compraron en la taquilla, lo que causó total sensación entre los empleados. Aunque no es la primera vez que van a este lugar.

Por esto todos pudieron ver cómo entraban al cine porque entraron por la puerta principal.

Es verdad que es un cine que suelen ir varias veces pero no siempre causan esta expectación porque van cuando nadie les ve o pasan algo más desapercibidos.

En esta ocasión, no solamente entraron por la puerta principal si no que también compraron bebidas ante la atenta mirada de todos los que estaban en el cine.

Normalmente escogen este cine para ver películas porque hay variedad y pueden elegir entre distintas. Hay tanto films de estreno como otras películas de culto o de tipo independiente que las buenas lenguas aseguran que gustan mucho a la Reina Letizia.

Es un cine céntrico, con importante acceso desde diversas vías y con una gran parte de películas que pueden verse en versión original y esto es una de las bazas más importantes para que lo escojan. Otra de las razones del porqué se decantan por estas salas de proyección es que las salas son muy pequeñas, así ellos se sienten mejor y más protegidos lejos de las miradas de muchas personas en cines y salas algo más grandes.

Otras veces pasando desapercibidos

Si bien esta vez fue diferente, fuentes que controlan el tema de la casa real dieron a conocer que otras veces los reyes estuvieron viendo cine pero entraban cuando las luces estaban ya apagadas. Ahora se comportaron como unos más y lo hicieron saber porque la gente les grabó y también se hicieron fotos.

Qué película vieron los Reyes de España

JA Bayona no está contento con esta elección porque, no sabemos si la han visto al tratarse de una película de plataforma y que pueden ver tranquilamente en casa, pero la Sociedad de la Nieve no fue la escogida esta vez.

Tanto Felipe VI como Letizia eligieron la película Pobres criaturas, y como suele ser habitual en ellos, la vieron en versión original.

A destacar que se trata de una película premiada y que está nominada con once categorías para la próxima gala de los premios Oscar.

Qué llevaban de atuendo los Reyes en su cine favorito

Como iban al cine, no tuvieron que ir tan encorsetados como otras veces en sus actos oficiales y se vistieron de forma algo más informal. La Reina Letizia iba vestida con gabardina en color rojo, siempre sin perder su elegancia. Mientras que el rey escogió para la ocasión vaqueros y también un jersey azul marino. Ambos iban acorde con la moda actual algo más casual que de costumbre, se muestran así más sencillos para ir a un lugar algo más informal.

También iban más abrigados según las temperaturas de este mes de enero, que aunque el frío no es realmente excesivo, sí debían ir más abrigados que en otras estaciones del año.

Las películas, en versión original

La gran parte de películas que van a ver los Reyes de España suelen ser en versión original. En este caso, les gusta entonces ver las películas en su idioma original haciendo gala de los diversos idiomas que tanto ellos como sus hijas hablan de forma casi perfecta.

Otros cines a los que acuden los Reyes de España

Como vemos, eligen películas o bien en formato de versión original o independientes, pero no es el único cine de Madrid al que van.

Otro al que acuden con frecuencia es el UGG Cinecite de Manoteras, al que suelen ir, además de los otros cines Renoir que están bien cerca del Retiro.

Esto sucede cuando están en Madrid pero cuando van a Palma de Mallorca, durante las vacaciones de verano, entonces suelen ir con sus hijas en una jornada de cine en familia.

Así por ejemplo sucedió durante el pasado año, cuando Letizia acompañó a sus hijas Leonor y Sofía y estuvieron viendo la película Barbie que fue un éxito de taquilla en el año pasado y se dejaron ver ante todos los que estaban cerca.