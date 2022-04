Los Reyes ‘despejan’ su agenda por el cumpleaños de la Infanta Sofía

Semana clave para la familia real. Después de la marcha de la Princesa Leonor este fin de semana para arrancar el último trimestre del curso en el Atlantic College de Gales, don Felipe y doña Letizia van a retomar sus actividades habituales, a pocos días del cumpleaños de la Infanta Sofía.

La benjamina de la familia cumple quince años este próximo viernes, 29 de abril, pero no podrá contar con la presencia de su hermana mayor. A pesar de que los últimos rumores apuntan a que los Reyes y sus hijas han aprovechado la visita de Leonor para celebrar por adelantado el cumpleaños de la Infanta Sofía, lo cierto es que no ha habido ningún tipo de confirmación oficial a este respecto, ni se espera.

Al igual que ocurriera en los previos al regreso de la Princesa de Asturias, esta semana, los Reyes no tienen ningún acto previsto para el día del cumpleaños de su hija menor. La última semana ha sido intensa para el monarca y su esposa, de hecho, Felipe VI viajó a Sevilla el pasado sábado, víspera de la marcha de su hija mayor, para estar presente en la final de la Copa del Rey.

Aunque el viernes no figura ningún tipo de compromiso en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, lo cierto es que eso no significa que Sus Majestades tengan el día libre. Es más, suelen dedicar las jornadas en las que no hay compromisos oficiales a lo que se ha dado en llamar ‘trabajo de despacho’.

En esta semana en concreto, es el Rey el que tiene más compromisos -como suele ser habitual, por otra parte-. Los Reyes pondrán punto final a su agenda el jueves, con un almuerzo en honor al presidente de Bulgaria y su esposa en el Palacio de la Zarzuela.

Aunque se ha rumoreado con que los Reyes don Felipe y doña Letizia han aprovechado los días en los que ha estado la Princesa Leonor en Madrid para celebrar por adelantado el cumpleaños de la Infanta Sofía, cabe esperar que este fin de semana también hagan algo especial, dado que es la fecha exacta del aniversario de la Infanta.

La última vez que se vio en público a la Infanta Sofía fue en Semana Santa, en concreto, en la visita de los Reyes y sus hijas al centro de acogida de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón, el sábado 16 de abril. Un compromiso que supuso la reaparición de la Princesa Leonor en sus vacaciones en Madrid.

Por el momento, no está previsto ningún compromiso para la Infanta Sofía, de manera que cabe la posibilidad de que no se la vea hasta el mes de junio, coincidiendo con alguna actividad relacionada con la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, presidida por la Princesa Leonor.