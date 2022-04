Carla Vigo da la cara por su prima, la princesa Leonor ante un admirador

Instagram se ha convertido en la plataforma preferida de Carla Vigo a la hora de exponer sus ideas y, donde en más de una ocasión se ha sincerado. Pese a que siempre ha sido muy celosa de la intimidad y ha optado por no revelar muchos detalles de su vida privada, lo cierto es, que cada vez tiene más soltura a la hora de desenvolverse en el universo 2.0 donde ya reúne cerca de 30.000 seguidores.

Hace unas horas, la sobrina de la Reina Letizia compartía en sus stories un episodio que ha tenido con un seguidor. Su prima, la princesa Leonor hacía su segundo acto en solitario y acudía al municipio madrileño de Leganés, donde participó en una jornada sobre ciberseguridad. Un encuentro en el que la futura reina de España mostró su cercanía con algunos de los jóvenes que se acercaron para presenciar este esperado momento.

Un adolescente no dudó en compartir en sus redes sociales una fotografía con la hermana de la infanta Sofía, estampa que ha publicado Carla en su perfil, mostrando así el orgullo que siente por su prima. Un internauta pregunta: “¿es su novio?” a lo que Vigo responde rápidamente “no, no, jaja”. “Ya decía yo. Que no me ponga los cuernos. Que estoy muy enamorado”, continúa diciendo el usuario. “Es una niña, por favor”, añade Carla. Este gesto no ha pasado desapercibido, pues en pocas ocasiones se pronuncia sobre temas relacionados con la Familia Real española. Carla Vigo siempre ha optado por la discreción.

La relación con su novio

Carla Vigo se encuentra inmersa en una relación sentimental. A través de la Red, la hija de la fallecida Érika Ortiz comparte algunos de los momentos que pasa con su pareja. Además, ha revelado algunos detalles sobre su relación. “Nos conocimos en verano, me da vergüenza decirlo, pero fue por una aplicación de citas”, dijo la joven. Por otro lado, Álvaro, que es el nombre del joven reveló que cuando la conoció no tenía ni idea de quién era ella. “Me pidió el Instagram y me preguntó por qué tenía tantos seguidores. Le dije que lo buscara en Internet”, ha añadido Carla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Quedaron por primera vez el día del cumpleaños de Álvaro y, aunque Carla indicaba que estaba muy nerviosa por esa cita, se sintió muy atraída por él. La chispa saltó entre ambos y a las dos semanas se fueron a vivir juntos, pero no en solitario, sino con la madre de Álvaro y s pareja. “Nos llevamos todos muy bien”, comentaba Carla Vigo, dejando clara la buena relación que tiene con la familia de su chico.