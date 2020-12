Polémica decisión la tomada de cara al posible regreso a España del rey Juan Carlos I. Según una información que maneja ‘Sálvame’, el exmonarca podría volver a nuestro país esta Navidad e instalarse en el Real Palacio de El Pardo. De hecho, se estarían ultimando las obras de acondicionamiento del edificio para convertirlo en refugio del emérito.

¡MUY FUERTE! El Palacio de El Pardo se estaría habilitando para que se instalara el rey emérito 😳 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 11, 2020

Una decisión que ha causado un gran estupor entre los colaboradores del espacio de Telecinco. Kiko Matamoros ha tildado esta decisión de «nefasta» dadas las connotaciones políticas de este emblemático edificio: «No hay que olvidar cómo llegó Juan Carlos a la jefatura del Estado», ha asegurado. Antonio Montero también piensa que alojarse en la que fuera residencia del dictador Francisco Franco. En este sentido, Patrimonio Nacional, organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española, ha informando que «se están haciendo obras en las cocinas pero que no consta la visita del Rey». Asimismo, El Pardo está cerrado al público desde el pasado lunes y hasta hoy. ¿Casualidad?

Sea como fuere, la posibilidad de que el rey Juan Carlos vuelva a casa por Navidad parece coger fuerza con el paso de los días. Lleva tres meses en Abu Dabi y quienes le conocen dicen que está cansado de los emiratos y que echa en falta el calor de sus seres queridos. ‘Sálvame’ también ha fijado otros lugares dentro de la península que podrían convertirse en búnker del rey Juan Carlos.

Uno de ellos podría ser el domicilio de su hija, la infanta Elena de Borbón, en una exclusiva zona de Madrid, muy cercana al Parque de El Retiro. Preguntada por ello, la primogénita del Borbón no ha querido decir nada, tal y como es habitual.

Y es que en España se guarda silencio sepulcral sobre su desembarco. Ningún miembro de la Familia Real se ha pronunciado sobre este asunto de interés nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echa balones fuera: «Tiene que ser la Casa Real quien anuncie cuál es su parecer sobre una eventual vuelta, o no, del rey Juan Carlos». Sí que se ha dejado entrever que Moncloa no es muy partidaria de su retorno. Algo similar se filtra desde la Casa de S.M El Rey, donde consideran precipitado que el emérito venga ahora en diciembre.

Uno de los primeros pasos del padre del rey Felipe de cara a su vuelta ha sido regularizar su situación fiscal con Hacienda al abonar 678.393,72 euros. Sin embargo, puede que no sea suficiente ya que la Fiscalía del Estado ha informado de que va a mantener abierta la investigación y continuar las pesquisas para comprobar «la espontaneidad, veracidad y completitud» de esta declaración.

¿Será suficiente? Para Jaime Peñafiel, que conoce muy bien los entresijos de la Casa Real, no lo es. El periodista se ha mostrado muy crítico: «Me sorprende que sea tan poca cantidad. Pienso que tendría que pagar más, esto simplemente es por las tarjetas black, que se han aprovechado todos, los nietos, la reina Sofía… casi todo el mundo ha utilizado esas tarjetas, así que no se pueden ir de rositas, pero de todos modos se ha aprovechado». Al mismo tiempo, Peñafiel no ha dudado en lanzar un palo a su hijo, Felipe VI: «Las comisiones no son un delito, puede ser falta de ética. Es un delito si tú no declaras a Hacienda los ingresos, por tanto, se le ha condenado, y el primero que le condenó, cosa que me pareció muy mal, fue Felipe, que condenó públicamente a su padre sin mantener la presunción de inocencia».