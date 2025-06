Entre las citas oficiales del Rey Felipe VI en esta última semana del mes de junio destaca una en la que va a participar Josep Borrell. El próximo día 25, Su Majestad presidirá la sesión solemne de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid, en la que Borrell ingresará como académico de número.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) es un espacio de encuentro y debate de los saberes sociales, económicos, filosóficos y político- jurídicos. Está formada por 44 miembros que ostentan las 44 Medallas de Académicos Numerarios. Su actividad intelectual es variada: se reúne en pleno todos los martes para tratar un tema presentado por uno de sus miembros, pero también organiza otro tipo de compromisos, como coloquios, mesas de debate, homenajes, seminarios…

El ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ex vicepresidente de la Comisión Europea y ex presidente del Parlamento Europeo, entrará en la institución por la vacante que dejó Alejandro Nieto tras su fallecimiento. Borrell fue elegido nuevo académico en marzo de 2024, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto fecha a s ingreso oficial.

El Rey Felipe en Cáceres con Borrell. (Foto: Gtres)

El encuentro entre el Rey Felipe VI y Borrell se produce pocas semanas después de que el monarca hiciera entrega al ex político del prestigioso Premio Europeo Carlos V por «su trayectoria, su defensa de la paz, de la democracia y de los valores europeos, y por su contribución a la integración europea e impulso al desarrollo de la acción exterior de la Unión Europea, lo que ha permitido fortalecer el papel y liderazgo de la Unión en el mundo en momentos especialmente delicados».

Una cita en que se celebró en Extremadura, en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, ubicado en Cuacos de Yuste. A la cita acudió también la esposa de Borrell, Cristina Narbona. La pareja lleva varias décadas junta y vive a las afueras de la capital, pero siempre ha intentado llevar su relación de manera discreta.

El Rey Felipe en Cáceres con Borrell. (Foto: Gtres)

La relación del Rey Felipe y Borrell

La relación entre el Rey Felipe VI y Josep Borrell ha sido cordial y cercana a lo largo de los años. El monarca y el político han estado juntos en muchos actos oficiales en España, pero también fuera de nuestras fronteras, como en un viaje de Estado a Cuba en 2019 y otro a La Habana en el mismo año. En aquel momento, Borrell ejercía como ministro de Asuntos Exteriores.

Curiosamente, en esa etapa del político, Camilo Villarino era una figura clave en su equipo. El actual jefe de la Casa de S.M. el Rey ejerció como director de su gabinete, tanto ten el Ministerio de Asuntos Exteriores de España cuando Borrell asumió el cargo de Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Villarino era una de las personas más cercanas a Josep Borrell y pudo coincidir varias veces con los Reyes don Felipe y doña Letizia antes de pasar a ser parte del equipo de Zarzuela.

Los Reyes en un viaje oficial a Cuba con Josep Borrell. (Foto: Gtres)

La última vez que vimos juntos al Rey Felipe y a Borrell fue, precisamente, en la entrega del Premio Europeo Carlos V en Cáceres. Allí don Felipe dijo que Josep Borrell había sido «una figura clave en el camino hacia una verdadera política exterior europea». Asimismo, alabó su destreza, su visión estratégica y su resistencia. Un acto en el que el Rey aprovechó para insistir en la necesidad de seguir defendiendo y reinventando Europa.